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企業永續獎／信義房屋拿下最高榮譽

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

台灣企業永續獎昨（18）日頒獎，信義房屋連續三年拿下全球企業永續報告獎，這是企業永續獎的最高榮譽；同時更六度獲頒「十大永續典範獎」（服務業組），再加計《台灣企業永續獎》卓越案例獎三獎項、《全球企業永續獎》最佳案例二獎項等，合計共獲九項大獎殊榮。

《台灣企業永續獎》素有台灣企業永續奧斯卡獎之稱，本屆共計有252家企業報名，較去年增長28%，創下歷年新高，獲獎難度大增。在經過668位專業評審嚴謹評選出製造業16家及服務業17家，共同競爭最後「十大永續典範獎」，信義房屋連續六年拿下「十大永續典範獎」，顯示出公司對於企業永續理念毫不懈怠。

信義房屋今年總共榮獲《台灣企業永續獎》「十大永續典範獎」、《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」；《台灣企業永續獎》「不動產及營造業-白金獎」、「英文報告書獎白金獎」、「社會共融獎」、「性別平等獎」、「氣候領袖獎」，以及《全球企業永續獎》最佳案例獎「樂齡友善-共好計劃」、「綠色房仲新思維」兩獎項，合計九個獎項、為歷年來獲獎數量最多的一次。

主辦單位表示，信義房屋連續三年獲得《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」殊榮，充分展現有吸引力、可讀性強，且極具創造力的報告書以及網站，並留下永續的深刻印象。

主辦單位指出，從多媒體應用的角度來看，信義房屋善用網站互動性高的特性，以智能賞屋新科技翻轉房仲舊思維；此外，在董事會成員薪酬與永續發展的績效之間，建立正向關聯性，成為全台企業典範當之無愧。

值得一提的是，信義房屋行之有年的「樂齡友善共好計畫」，在許多大型企業活動中脫穎而出；信義房屋以「創新+落地實踐」設計年度活動，翻轉社會大眾對樂齡的多元想像，活躍老化已久的台灣社會，同時該計畫快速串聯跨地區、跨世代的行動力，發展出許多在地樂齡方案，更獲得評審肯定。

信義房屋總經理劉元智表示，集團不斷獲得台灣永續能源研究基金會的肯定，是責任，更是期待，未來信義房屋將持續對外善盡社會責任，在提高企業經營績效的同時，希望同步做到降低環境負荷、增進對社會的回饋與關懷，對內治理程序透明、經營誠信，且鼓勵工作與生活平衡、促進性別平等、推動友善職場環境。

他說，接下來將持續透過公司治理、客戶關懷、員工照顧、社會參與、環境保護及供應鏈管理六大面向，將永續理念內化到企業內部營運，朝企業永續經營的目標邁進。

信義房屋 房仲 奧斯卡

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