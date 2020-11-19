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台彩威力盃少棒賽 12月3日開打

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
2020年第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，12月3日將在花蓮國福棒壘球場開打。中國信託慈善基金會董事黃志宜（左二）、台彩總經理蔡國基（左三）出席記者會。 台彩／提供
2020年第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，12月3日將在花蓮國福棒壘球場開打。中國信託慈善基金會董事黃志宜（左二）、台彩總經理蔡國基（左三）出席記者會。 台彩／提供

2020年第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，即將在12月3日在花蓮國福棒壘球場熱力開打。昨（18）日花蓮縣政府教育處代理處長饒忠代表花蓮縣長徐榛蔚與體育署署長王水文、中國信託慈善基金會董事黃志宜、台灣彩券公司總經理蔡國基、中華職棒球星代表周思齊、馬傑森等，以及第一屆參賽球員代表黃子芸，共同舉辦全國啟動記者會。

當日，來自全國20個縣市、21支參賽球隊伍，將爭奪100萬元冠軍獎金，其次分別是亞軍50萬元、季軍20萬元、第四名10萬元，五至八名各獲得5萬元。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽的舉辦緣起，來自2012年12月6日威力彩開出高達18.16億元頭彩獎金，由三位幸運得主共同獲得，其中一名得主是花蓮人，他慷慨捐出1.2億元給花蓮縣政府，希望能振興花蓮少棒運動。

也因這個起頭，今年花蓮台彩威力盃全國少棒賽已邁入第八屆，將在12月3日展開為期四天賽事，當天下午16時，也將在花蓮縣立棒球場舉行開幕儀式，這項比賽也是台灣棒球史上，在金龍旗後，第二個設有百萬獎金的棒球賽事，針對少棒階段比賽是目前唯一一個大型的一級賽事。

饒忠表示，自從徐縣長上任以來一直本著窮不能窮教育，苦不能苦孩子的理念，將近半的縣政經費投入在教育工作上，所期盼的就是希望偏鄉的孩子，不要再因為經濟條件限制，失去為人生築夢的機會。

他也必須感謝這位神秘捐助人，給了花蓮孩子一個與外縣市選手切磋球技的機會，也讓外縣市的少棒小將，有機會到東部欣賞花蓮的好山、好水、好人情。

饒忠說，這100萬對一支20人的棒球隊，可足夠支應球隊一年開銷，尤其是一些偏鄉資源匱乏的小學校，過去往往為了張羅教練鐘點、球員便當以及參賽經費傷透腦筋。

為了體恤少棒隊伍籌措比賽經費的困難，主辦單位特別提供隊職員選手村住宿及贈送參賽球員個人裝備、離島縣市澎湖、金門提供10萬元參賽所需費用，更供應小選手們比賽期間午餐，以及交通車接駁服務，另外也贈送每位參賽選手花蓮特色伴手禮。

而周思齊昨日現身記者會，也讓現場的球迷們相當開心。周思齊說，威力盃少棒賽這些年來成為小選手們圓夢的地方。花蓮不只是好山、好水，更是培育好人才的地方，也希望本屆賽事能夠發掘出更多明日之星。

台彩 周思齊

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