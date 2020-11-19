企業永續獎／遠東集團 囊括32大獎

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

有台灣企業永續奧斯卡之稱的「2020全球暨台灣企業永續獎」昨（18）日舉行頒獎典禮，遠東集團再度大放異彩，今年一口氣囊括32項大獎，再度稱霸國內所有企業集團。

其中遠東集團董事長徐旭東，繼去年榮獲全球企業永續獎「傑出人物世界獎」代表，今年再度帶領集團邁向永續高峰，昨天他親自領軍出席頒獎典禮，並代表集團旗艦公司遠東新領取多項大獎。

徐旭東昨天表示，遠東集團能有此佳績，體現出集團永續性管理的努力成果，從上至下整體對ESG永續發展的重視。永續發展是遠東集團的經營方針，會持續透過所有同仁的努力，共同攜手為社會創造永續價值。

肩負對企業永續的責任與使命，遠東集團多角化經營，更是多角化深耕企業永續議題，所有關係企業皆以自身產業為核心出發，橫跨製造業、服務業、金融業與醫療體系等，不論是扮演環境守護戰士或服務天使，皆貢獻一己之力。

今年遠東集團總共有九家關係企業獲獎，聯手摘下32項大獎。其中遠東新身為產業循環經濟的領頭羊，不僅賦予廢棄寶特瓶第二生命。今年面對新冠肺炎疫情，遠東新盡全力協助防疫，每月供應10億片口罩的原料用量，並開發包括防護衣布料與PET採血管等醫療衛材，守護全民健康，成今年台灣十大永續典範企業。

遠傳電信持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術的應用布局，以關懷為核心價值，透過科技解決醫療差異，啟動國內第一個5G遠距診療臨床示範計畫，同樣獲頒台灣十大永續典範企業。

遠東集團的零售事業體，遠東百貨持續創新轉型，以全台唯一全客層智能商場的遠百信義A13，五度蟬聯「創新成長獎」，更榮獲「TCSA企業永續報告─白金獎」，勇奪批發零售業第一名。遠東SOGO百貨也持續深耕「永續關鍵六力」，服務「以人為本」為宗旨，打造特有的社會關懷精神，與消費者跟這塊土地共同創造一起成長的記憶。

亞洲水泥以從搖籃到搖籃為概念，推動可再生及再利用的循環模式，解決政府及產業廢棄物處理之困境，開創水泥產業新價值，受到評審青睞。

金融事業體的遠東商銀，除獲得「企業永續報告獎」，更秉持風險管理，建構全方位資訊安全防護網，運用金融科技專利，創建「Bankee社群銀行」獲得雙料企業卓越案例殊榮。

亞東醫院以病人為中心，視病猶親，運用VR虛擬實境科技發展「綠色照護」，將安寧療護病人的心願帶入病房，落實身心靈的全人照護，榮獲首屆醫院HSR永續方案銅獎。此外，裕民航運、東聯化學也都獲得「企業永續報告獎」，透過企業社會責任報告書，完整揭露公司ESG面向，展現其善盡社會責任的承諾。

遠東集團 遠東新 5G

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