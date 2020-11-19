企業永續獎／富邦金治理優異 獲12大獎

台灣永續能源研究基金會舉行「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控連六年獲選進入台灣前50大永續企業評比，拿下服務業類「十大永續典範獎」第五名，連八年獲「企業永續報告書-金融及保險業白金獎」，在企業卓越案例獎中，榮獲「人才發展獎」、「供應鏈管理獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「資訊安全獎」等七獎項；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險亦獲得「創新成長獎」等五獎項，金控暨子公司共勇奪12項大獎，創下新高。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金控今年以「Do Better！沒有最好，只有更好」為主軸，在治理面有多項突破，包括新成立「企業永續部」專責單位整合資源推動永續、發布升級版「富邦金控永續願景工程」新六大策略等，目標將永續DNA深植於企業文化，發揮正向的力量。

富邦金提供全方位員工照護計畫，已連四年獲「人才發展獎」；將CSR價值與推動經驗帶入供應商，今年首獲「供應鏈管理獎」；連續11年贊助台北馬拉松，創造社群話題，榮獲「創意溝通獎」；為雙老家庭打造正向循環計畫獲「社會共融獎」。從管理機制、技術架構、人才培育、流程設計，到績效考核皆校準一致性資安策略，形成強固聯合防禦體系，進而獲今年首度設立「資訊安全獎」。

富邦人壽針對新冠肺炎疫情為全民提出解方，從商品、服務、社會公益三大面向擬訂行動方案，主動提供相關保險服務、推出全台首張法定傳染病定期健康險，榮獲「創新成長獎」。並致力縮短保險資源城鄉差距，以「有你就沒有偏鄉」作訴求，鼓勵青年投入保險與在地關懷，推出系列廣告，勇奪「創意溝通獎」。

台北富邦銀行秉持以客戶為中心理念，致力科技與金融應用結合與創新，運用AI、區塊鏈、大數據等技術開發多項創新產品與服務，更將數位科技與資訊安全結合研發創新資訊安全機制，引領銀行資安邁向新里程碑，榮獲「資訊安全獎」及「創新成長獎」雙項大獎肯定。

富邦產險積極研發綠能保險，針對綠能產業在工程與營運上面對各種新興風險，提供完整保險防護規劃，在太陽能光電與離岸風電產業的保險市占率皆為業界第一，以實際行動力挺潔淨能源，榮獲「創新成長獎」肯定。