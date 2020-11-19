企業永續獎／台灣大 奪服務業首獎

台灣大哥大昨（18）日拿下台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的「十大永續典範獎」服務業類第一名，共獲十項大獎，被譽為年度最大贏家；子公司momo富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP 50永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。

台灣大哥大昨（18）日拿下台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的「十大永續典範獎」服務業類第一名，共獲十項大獎，被譽為年度最大贏家；子公司momo富邦媒則是今年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP 50永續企業獎」及企業卓越案例獎等肯定。

台灣永續能源研究基金會舉辦第13屆「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦集團旗下三家上市公司富邦金控、台灣大哥大、momo富邦媒今年共囊括26項大獎，展現集團於金融、電信、電商領域永續經營的決心。

台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大長期耕耘E（環境）、S （社會）、G （治理）三大面向，貫徹永續發展的信念。近年以電信產業永續數位匯流領航者期許，持續落實全面呼應聯合國17項永續發展目標SDGs的2030心大願景計畫，設定51項永續KPI並逐年檢核、超標達成，以成為國際標竿企業自我鞭策。

蔡明忠表示，台灣大攜手八大利害關係人一起推動全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」；治理面以誠信透明的治理及逾半數獨立董事席次，讓更多跨國專業人士為公司帶來數位轉型新動力，以迎向5G時代。

蔡明忠指出，台灣大在公益面以核心職能推動「以科技擁抱愛」的各項專案；環境面為倡議節能減碳，全力推動5G共頻共網共構、通過科學減量目標設定明確的減碳路徑，未來將持續堅守核心價值，以具體行動為世界打造更美好的明天。

台灣大第六度獲得「十大永續典範企業獎」，台灣大總經理林之晨代表領獎，以最高榮耀拿下服務業類第一名，在企業卓越案例獎類亦獲得七項，「氣候領袖獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」獲得分組第一名，同時獲得「透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「創新成長獎」及「企業永續中文報告書-資通訊傳播業白金獎」、「英文報告書銀獎」等獎。

台灣大「推動永續工程自建綠色基站」讓評審留下深刻印象，評審盛讚足以為「電信業以永續精神迎向5G世代的標竿」。林之晨說，上任第一天提出超5G策略，以Green所代表的「愛台灣、愛人類、愛地球」做為公司治理五大核心精神之一，更以科學基礎減量目標SBTi明確設定2030年碳排放量在範籌一和二要較2016年減少30%；最近再度獲得DJSI道瓊永續指數電信業世界指數全球第一殊榮，是2018年後二度登上全球首位。

台灣大將持續超越自我，和所有利害關係人一起發揮「能所不能」的品牌核心精神，堅持向永續目標邁進。