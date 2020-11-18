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獨／玉女掌門人與2女兒分房 笑嘆：被房事操到！

北屯房市高燒不退 「惠田森聆苑」進場二個月熱銷60%

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「惠田森聆苑」正對5,000坪廍興公園、太原棒球場，擁抱萬坪綠覆視野，受到青睞。記者宋健生/攝影
「惠田森聆苑」正對5,000坪廍興公園、太原棒球場，擁抱萬坪綠覆視野，受到青睞。記者宋健生/攝影

台中市北屯房市持續發燒，位於大10期5,000坪廍興公園第一排的「惠田森聆苑」，進場僅短短二個月，銷售即突破六成；其中近30戶的25坪2房產品，公開第一天就秒殺，備受市場矚目。

北屯大十期重劃區與太平相鄰，近幾年隨著74號快速道路通車，台鐵捷運紅線完工，以及捷運綠線開發等議題加持，房市發展快速，建案單價一路由1字頭挺升至2字頭，最近更有3字頭個案出現，在剛性買盤支撐下，市場買氣不墜。

「惠田森聆苑」基地面積835坪，位於25米太順路、20米樹孝路黃金角地，規劃25至42坪、2至3房產品，總戶數137戶(含7戶店面)，其中2房產品比重約20%，其餘80%為3房產品，每坪單價26萬至29萬元，總銷15億元。

「惠田森聆苑」是由惠田開發與惠蓀開發共同合作規劃與興建，全案採先建後售，即將完工。目前已知，已購客戶以在地年輕上班族為主，也有不少醫生、老師及自營商。

惠田開發董事長邱黎光指出，「惠田森聆苑」正對5,000坪廍興公園、太原棒球場，擁抱萬坪綠覆視野，享永久棟距，是最大的賣點之一。

邱黎光表示，太順路兩旁黃花風鈴木輕舞，宛如身處異國大道，是唯美返家路徑之一；廍興公園則是家的前院，與太原棒球場、足球場做鄰居；屋內推窗即景，徜徉鮮氧芬多精；家是舒闊遊樂園，隨時自在森呼吸。

而此案基地緊鄰74號太原匝道、太原路，距離捷運紅線太原、精武雙站也不遠，交通路網相當便利。另外，春上樹幼兒園、廍子國小、東山完全中學等優生學區近在咫尺；樹孝、樹德及太原路夜市商圈，民生購物也一應俱全。

惠蓀開發董事長陳蓀裕則說，「惠田森聆苑」的公設規劃，除了迎賓大廳、多功能閱覽室、麗緻交誼廳、健身動能館、樂米親子空間等之外，並將公共裝置藝術融入其中。

整體社區在戶外及室內放置了ZAMAMA陳煜權．蕭明瑜、黃筠茜，以及廖迎晰等知名藝術家的創作作品，增添空間氛圍與童趣創意，在每個角落展演生活美學。

此案也嚴選許多精品建材，以提升生活品質，包括：櫻花隱藏式除油煙機、檯面式玻璃雙口爐、義大利進口GLEM GAS半崁式洗碗機、TOTO雙龍捲式馬桶、衛洗麗溫水洗淨便座、維夫拉克感應式電子鎖、東訊全網型智慧家庭系統、BWT德國頂級全自動砂濾淨水設備等。

「惠田森聆苑」進場僅二個月，銷售即突破六成，年輕上班族是主力客層。記者宋健生/攝影
「惠田森聆苑」進場僅二個月，銷售即突破六成，年輕上班族是主力客層。記者宋健生/攝影
「惠田森聆苑」開發團隊：惠田開發董事長邱黎光(右起)、惠蓀開發董事長陳蓀裕、建築師李明哲。記者宋健生/攝影
「惠田森聆苑」開發團隊：惠田開發董事長邱黎光(右起)、惠蓀開發董事長陳蓀裕、建築師李明哲。記者宋健生/攝影

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