和泰汽車連續5年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」

TOYOTA及LEXUS總代理和泰汽車（2207）已連續5年榮獲「台灣企業永續獎」表揚，由和泰車管理本部本部長劉松山代表受獎。

和泰汽車表示，長期一直積極推動永續發展相關政策包括精進環境(E)、社會(S)與治理(G)各方面績效，於2018年在董事會轄下設置企業社會責任委員會，負責公司CSR發展策略及各項活動規畫與推展。今年9月獲頒天下公民奬第8名的肯定，今日也獲得由台灣企業永續研訓中心主辦的台灣企業永續獎殊榮，共獲得「綜合績效獎-台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類服務業-白金獎」、「單項績效獎-社會共融獎」。

和泰汽車連續5年獲得「社會共融獎」肯定，長期以來，和泰汽車積極投入與本業相關的公益議題，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，推動四大社會公益主軸，分別在交通安全，首開國內企業投身交通公益事業的先河，致力於交通宣導及推廣相關活動。其次，青年培力部分， 透過與學校建教合作，協助技職學生培養一技之長，並舉辦藝文創新與永續相關活動，為社會培育青年潛力人才。

第三，長期投入社會關懷捐血公益，運用代理銷售的HINO大型車，搭載先進採血設備捐贈捐血車，為台灣醫療業貢獻實質的效益；此外，也整合集團資源，提供弱勢團體或天災急助救難協助。第四環境保護， 致力於導入環保車輛，並以實際行動，舉辦多項環保活動，淨灘植樹減塑，喚起群眾意識，為環境永續盡最大心力。