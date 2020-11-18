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遠東新獲台灣企業永續獎雙重最高榮譽 贏六項大獎

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

由台灣永續能源研究基金會主辦「全球企業永續獎（GCSA）」暨「台灣企業永續獎（TCSA）」今（18）日舉行頒獎典禮，遠東新（1402）獲得六項大獎，表現亮眼。

譽為台灣企業永續奧斯卡的TCSA，長期表彰永續傑出企業，讓國際見證台灣永續競爭力。今年中、英文報告書共有192家企業參獎，歷經668位評審團的評比後，將製造業組「年度最佳報告獎」頒給遠東新，這是遠東新第四度獲此殊榮，並同時拿下「英文報告書金獎」。在綜合績效方面，遠東新榮獲最高榮譽「十大永續典範企業」，共經過三階段審查，遠東新以長期深耕的永續成果脫穎而出。

遠東新為全球綠色回收聚酯領頭羊，致力推展循環生產模式，長期投入廢棄寶特瓶回收再製綠色產品實踐循環經濟，成為海洋的守護者。並發揮國際影響力，串連品牌客戶合作海洋回收、店鋪封閉回收創新模式。同時向國際宣傳台灣的綠色能量，提升台灣國際形象，因而榮獲本屆TCSA企業卓越案例「循環經濟領袖獎」。

面臨快速變遷的競爭環境，人才永續方面，遠東新以數位轉型及國際化策略為主軸。2019年啟動兩項培育計畫「數位創新人才」、「國際人才培育」專案計畫，培植新生代遠東人，繼續創造永續成長的動能，獲頒「人才發展獎」。

2019年遠東新推動「TCFD氣候相關財務衝擊評估」專案，採用「TCFD氣候相關財務揭露建議」架構評估氣候變遷對各事業部與生產據點產生的風險衝擊，並以此擬定氣候變遷管理策略，打造氣候變遷韌性的營運體質，再次獲得GCSA最佳案例-世界獎肯定。

面對今年疫情衝擊全球，遠東新協助抗疫，成為全球最大醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，並全力供應台灣口罩生產原料。遠東新也攜手供應鏈夥伴落實永續供應鏈，致力於推動公益，擴大社會影響力，70周年慶祝活動也以公益善循環的形式，挹注愛的能量回饋社會。

遠東新

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