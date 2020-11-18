快訊

F-16失事 空軍：20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

沛美生醫將進軍泰國設廠搶東南亞商機 明年轉登錄興櫃

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
沛美生醫總經理廖曼華宣布，沛美明年將前進泰國設廠，同時申請轉登錄興櫃。記者宋健生/攝影
沛美生醫總經理廖曼華宣布，沛美明年將前進泰國設廠，同時申請轉登錄興櫃。記者宋健生/攝影

創櫃板的沛美生醫科技（7520），今（18）日在台中市大里總部，發表最新研發的大麻籽油系列護膚產品；總經理廖曼華同時宣布，沛美明年將前進泰國設廠，全力搶攻東南亞市場，同時申請轉登錄興櫃。

目前已知，沛美生醫已談妥泰國曼谷附近約1,500餘坪廠房土地，預計投資2億元設立專業醫學美容保養品生產基地，全案將在疫情趨緩後啟動。

成立逾20年的沛美生醫，以化粧品及專業醫學美容保養品的研發、製造與行銷為主，並提供OEM與ODM客製化產品服務，目前全台合作的沙龍超過4,000家，合作的網路直播主也有200多位。

沛美生醫資本額6,700萬元，去年營收約1.3億元，今年營運因新冠疫情帶動的宅經濟效益，前十月營收已突破2億元、年增100%，預期全年營收可望翻倍以上成長；而明年隨著新產品持續推出，加上全力衝刺網路行銷，有機會續創新高。

廖曼華指出，沛美布局泰國市場逾10年，東南亞消費者對於台灣的醫學美容保養品認同度極高，尤其RCEP(區域全面經濟夥伴協定)上路後，未來在泰國設廠生產，作為搶攻東南亞市場灘頭堡，又可以免去關稅，極具競爭力。

至於新推出的產品，廖曼華說，自2019年開始，大麻保養品開始在全球風行，具有強大的肌膚修護效果，但台灣礙於法律的規定，導致大麻對於肌膚的養護效果，極少被台灣消費者了解。

以對肌膚擁有極大保養功效的大麻籽油為例，具有非常高的營養，富含Omega-3、6、9脂肪酸，當中的營養物質，對於舒緩肌膚不適、強化修護肌膚、延緩肌膚老化、緩解乾燥與建立一道屏障抵禦外來環境傷害，都擁有明顯效果。

廖曼華說，近幾年國際知名一線品牌也陸續推出含有大麻籽油的護膚品，沛美生醫抓住趨勢，研發一系列大麻籽油的護膚品，預期可為營收獲利帶來新一波成長動能。

大麻 東南亞 營收

延伸閱讀

冬天讓乾燥肌脫屑發癢？學櫻花妹保養4招，從卸妝開始

泰國反政府示威衝突升高 至少55傷其中6人槍傷

黃色小鴨之戰？泰國修憲衝突...學運抗爭遭警察、黃衫軍聯手鎮壓開槍

軸承廠添新兵 富世達20日登錄興櫃

相關新聞

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

據最新實價登錄網資訊揭露，台北市信義計畫區豪宅「文心信義」出現15樓新交易，該案坪數達277.72坪、以5.21億元成交...

北台灣史上面積最大地上權案！板橋浮洲商業區12月招商

國家住都中心今（18）日表示，「板橋浮洲商業區地上權案」將於12月正式招商，面積高達6,104坪，相鄰浮洲合宜宅，極具開...

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

17LIVE集團今（18）日宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有...

統一包裝茶飲睽違十年推出新品牌「璞韻」 銷售超乎預期

統一（1216）包裝茶飲繼2001年茶裏王上市後，睽違10年，今年9月再推出新茶飲品牌「璞韻」，首度走高價質感茶路線，聚...

統一高端鮮乳「瑞穗極制」淡季不淡 雙位數成長

統一（1216）旗下瑞穗鮮乳高端品牌「瑞穗極制」，2006年起投入台灣低溫殺菌鮮乳市場，是第一瓶使用72度C、15秒巴氏...

全聯林敏雄：PX Pay將走出全聯 計畫開500坪以上旗艦店

全聯董事長林敏雄表示，全聯今年業績受疫情、三倍券帶動，今年業績成長「超越原來目標很多」，營業額將突破1,400億元，至於...

全聯力挺產銷履歷 2020年履歷蔬果銷售金額估破15億

全聯與農糧署合作，推廣台灣優質的產銷履歷食材。全聯董事長林敏雄表示，產銷履歷是全聯一直在推動的，它能溯源到原產地，每一把...

美律董事長廖祿立 獲頒大同大學名譽博士

美律實業 （2439）董事長廖祿立今（18）日獲頒大同大學名譽工學博士學位。廖祿立創立美律實業達45年，在全球電聲領域首...

從放牛班熬成補教女王 她砸千萬投資餐飲業年收海撈6億

她是放牛班的孩子，卻拚出補教業的一方之霸，又敢不斷挑戰自己、跨界經營。如今，立蕓集團董事長戴薇的事業版圖橫跨餐飲、生醫、電商等事業，更準備朝IPO邁進。

黃立成辭17LIVE所有職務 全數股權售回公司

17LIVE集團今天宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予17LIVE，並辭去公司所有...

興勤車用醫療訂單看到明年 法人看好獲利表現

保護元件廠興勤電子受惠車市復甦加上醫療產品助攻，法人估第4季業績回溫力拚持平，獲利拚歷年同期高點，車用和醫療訂單需求看到...

新北市辦「前進越南商機論壇」 推動零接觸經濟

新北市經發局為協助企業以跨境電子商務拓展東南亞市場將於19日與越南商務加速器VeSA合辦「前進越南商機論壇」，並邀請安永...

熱門新聞

興富發台中高鐵站「夢幻誠」工地晚間發生火警

7-ELEVEN終於加入統一獅封王優惠 11月20日登場

黃立成辭17LIVE所有職務 全數股權售回公司

新Xbox供不應求 台鏈補

全聯林敏雄：PX Pay將走出全聯 計畫開500坪以上旗艦店

三星衝刺3奈米 急追台積

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。