沛美生醫將進軍泰國設廠搶東南亞商機 明年轉登錄興櫃

創櫃板的沛美生醫科技（7520），今（18）日在台中市大里總部，發表最新研發的大麻籽油系列護膚產品；總經理廖曼華同時宣布，沛美明年將前進泰國設廠，全力搶攻東南亞市場，同時申請轉登錄興櫃。

目前已知，沛美生醫已談妥泰國曼谷附近約1,500餘坪廠房土地，預計投資2億元設立專業醫學美容保養品生產基地，全案將在疫情趨緩後啟動。

成立逾20年的沛美生醫，以化粧品及專業醫學美容保養品的研發、製造與行銷為主，並提供OEM與ODM客製化產品服務，目前全台合作的沙龍超過4,000家，合作的網路直播主也有200多位。

沛美生醫資本額6,700萬元，去年營收約1.3億元，今年營運因新冠疫情帶動的宅經濟效益，前十月營收已突破2億元、年增100%，預期全年營收可望翻倍以上成長；而明年隨著新產品持續推出，加上全力衝刺網路行銷，有機會續創新高。

廖曼華指出，沛美布局泰國市場逾10年，東南亞消費者對於台灣的醫學美容保養品認同度極高，尤其RCEP(區域全面經濟夥伴協定)上路後，未來在泰國設廠生產，作為搶攻東南亞市場灘頭堡，又可以免去關稅，極具競爭力。

至於新推出的產品，廖曼華說，自2019年開始，大麻保養品開始在全球風行，具有強大的肌膚修護效果，但台灣礙於法律的規定，導致大麻對於肌膚的養護效果，極少被台灣消費者了解。

以對肌膚擁有極大保養功效的大麻籽油為例，具有非常高的營養，富含Omega-3、6、9脂肪酸，當中的營養物質，對於舒緩肌膚不適、強化修護肌膚、延緩肌膚老化、緩解乾燥與建立一道屏障抵禦外來環境傷害，都擁有明顯效果。

廖曼華說，近幾年國際知名一線品牌也陸續推出含有大麻籽油的護膚品，沛美生醫抓住趨勢，研發一系列大麻籽油的護膚品，預期可為營收獲利帶來新一波成長動能。