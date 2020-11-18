屏東雙認證優質水產 台北即可享用
屏東縣政府與台北六福萬怡酒店攜手合作，今天舉辦「FUN饗漁悅」屏東優質水產品發表餐會。在六福萬怡酒店粵主廚朱昱瑋努力研發與創意發想下，讓新鮮、有雙認證與產銷履歷的屏東鮮物與漁農產食材入饌，讓主題為「大地」的美食菜單，有著落實產地及餐桌概念，由跨產業的合作呈現不同的美食風貌。朱昱瑋主廚合作，結合屏東好物的在地食材。
此次菜單設計的主角，是屏東雙認證優質水產品：石斑魚、午仔魚、鱸魚、甲魚等四款魚種，變化出創新14道美味家庭料理。經由主廚巧思設計下，讓水產品拿去高檔料理的外衣，成為一般大眾在家就可以簡單上手料理、烹煮出道道佳餚美味。
屏東縣政府希望能讓有品質把關的優質水產，搭配便利取得通路，將屏東雙認證優質水產品推薦給每一位消費者，讓消費者買的放心吃得健康安心！
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