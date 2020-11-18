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史上面積最大地上權案！板橋浮洲商業區12月招商

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
板橋浮洲大型商業區地上權案評選草案今日起公開閱覽，預計12月正式招商。圖／國家住都中心提供
板橋浮洲大型商業區地上權案評選草案今日起公開閱覽，預計12月正式招商。圖／國家住都中心提供

國家住都中心今（18）日表示，「板橋浮洲商業區地上權案」將於12月正式招商，面積高達6,104坪，相鄰浮洲合宜宅，極具開發效益，未來可規畫興建商辦或複合式商場。住都中心執行長張溫德表示，此案即日起公開閱覽，下月招商有信心可標脫，也歡迎各界提供意見。

據業界人士表示，此案應是史上面積最大的地上權案，面積超越世貿三館的4,856坪。

張溫德表示，這是國家住都中心經手面積最大的案件，地上權存續期間55年，至多可再延長20年，合計75年，預計12月正式招商。他表示，採地上權方式運作，可因應當地需求，讓商業服務快速進場，同時中心可保有產權。

國家住都中心表示，此案是在板橋中山國小南側、浮洲合宜住宅北側之間的完整商業區，不僅是雙北地區少見的大型商業區，且土地產權單純，也可申請都更容積獎勵，深具立即性經濟開發效益，可望為浮洲周邊注入商業服務，帶動發展。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，板橋浮洲當地區域行情不高，不過由於基地面積大，總價也不會太低；此外目前合宜宅入住情況發展良好，但仍是偏區域性發展，大型買家若要規劃，仍會考量區域消費力。她認為在游資氾濫下，市場應仍會有人出手，但想開高價並不容易。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，市場上資金充沛，且北台灣無論雙北、桃園，現在幾乎是一地難求，若權利金底價訂定合理，壽險業、開發商仍會有一定興趣，未來無論是做大型娛樂休閒商業設施，或是作為企業總部大樓，都是可能的規畫方向。

國家住都中心表示，即日起辦理評選文件公開閱覽至11月24日止，招商採一次申請、二階段審查方式辦理評選，分為資格審查、綜合評選二階段，將評選國內外優質專業廠商，申請人除須具備相當財務能力，也需在此案公告日前十年內，具備完成相關建築開發實績等條件。

地上權

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