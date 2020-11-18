黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

17LIVE集團今（18）日宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務，專注於他個人在其他領域的新事業；17LIVE表示，黃立成卸任後的董事職位將考慮由其他主要投資人接任，帶領公司邁向下一個階段性目標。

黃立成表示，過去五年來，17LIVE一直是他生活一部分，但他始終還想為台灣創業圈做點什麼。隨著17LIVE在台灣與日本市場站穩區域領導地位，對他來說，轉而專注於新事業似乎是正確的時機。

17LIVE集團全球CEO小野裕史表示，他代表股東和董事會對黃立成在17LIVE的貢獻深表感謝，他的遠見是建立17LIVE今天能成功的關鍵。他在17LIVE留下許多無形資產和靈感，這將協助公司邁向下一個挑戰。

如今17LIVE在9個國家和地區開展業務，已與近5萬多個內容創作者簽約，每月創造超過73萬小時的串流影音內容，短短四年內，17LIVE已成為亞洲發達地區領先的即時娛樂社群平台，去年17LIVE已推展到世界舞台，今後也將持續增長。