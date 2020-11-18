台達榮獲台灣企業永續獎及全球企業永續獎 十項大獎

台達（2308）今 （18） 日榮獲2020《台灣企業永續獎》及《全球企業永續獎》十項大獎，囊括「台灣企業永續綜合績效獎－台灣十大永續典範企業獎－製造業組」等九項大獎，以及《全球企業永續獎》的世界級報告書獎。

此獎項由台灣永續能源研究基金會主辦，評審團除了肯定台達企業永續重於行動，資訊呈現透明易懂，亦對台達導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures；TCFD) 架構，並開發專屬方法學加以應用，與培育新世代人才等表現給予高度評價。台達獲頒的獎項還包括：「人才發展獎」、「氣候領袖獎－製造業」、「供應鏈管理獎」、「創新成長獎」、「永續水管理獎」、「循環經濟領袖獎」等卓越案例獎，「企業永續報告」電子資訊製造業金獎以及「英文報告書」白金獎之企業永續報告類等多項大獎。

台達永續長周志宏表示，台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，企業社會責任的策略目標與業務發展一致，除了持續提高產品能效，發展節能方案及推廣綠建築，亦於2017年設定碳密集度下降56.6%的科學減碳目標 (Science-Based Targets；SBT) ，2019年再生能源使用占比更大幅提升至44.1%，達成階段性目標碳密集度下降29%的成果。

台達也將經驗擴展到全球，接軌聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals；SDGs) ，積極響應國際倡議活動，如：國際SBT倡議以及EV100國際電動車倡議等，與全球夥伴共同為減碳而努力。非常感謝台達這所有相關作為獲得台灣企業永續獎評審團的肯定。

台達於2015年簽署《We Mean Business》，承諾「企業自主減碳」、「揭露氣候變遷資訊」與「參與氣候政策」；自2017年起積極導入氣候相關財務揭露，評估氣候變遷對台達造成的風險及機會，成為全球首家科技製造業TCFD支持者；同年通過科學化減碳目標 (Science-Based Targets；SBT)，承諾2025年碳密集度相較2014年下降56.6%，透過內部致力推動廠區節能2,036個方案，再加上購買1.7億度國際再生能源憑證 (International Renewable Energy Certificates；I-RECs)，在2019年達成碳密集度下降29%的成果，超前呼應全球升溫控制於1.5°C。

在備受重視的供應鏈管理議題，台達視全球供應商為長期夥伴，訂定供應鏈短中期關鍵目標，強化供應商的營運管理與風險鑑別，協助深入分析氣候變遷下造成的斷鏈風險，同時分享台達廠區及綠建築節水經驗，以規畫減緩及調適氣候變遷造成的衝擊，實現永續價值鏈願景。