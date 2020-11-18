為國旅添柴火 劍湖山世界射出優惠五支箭
交通部觀光局為國旅送出五柴火，劍湖山世界即日起也射出五支優惠箭，優惠對象包括樂齡族及其陪同者、專屬星座、咖啡族等。
第一箭是針對60歲以上入園享樂齡票半價優惠，每人199元，其陪同者只要399元（最多優惠三人），第二箭是遊客現場購買699元門票（原價899元）送價值359元好禮、第三箭是在樂園和劍湖山渡假大飯店中庭酒吧等指定商店，買咖啡第二杯0元，以上優惠至11月30日止。
第四箭是射手座（11月22日至12月22日）及天蠍座（10月22日至11月21日）入園享優惠價199元，優惠至12月22日止。第五箭則是手機上網就可玩擴增實境（AR）抓寶遊戲，可現場兌獎，兼抽樂園門票及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿券。
劍湖山世界表示，因應5G時代來臨，劍湖山世界首次推出免下載應用程式（APP），就可在劍湖山世界主題樂園內體驗AR抓寶樂趣，只要在園內特定點，用手機掃瞄QR Code，抓滿6隻吉祥物，即可兌領獎品，拍照上傳劍湖山世界臉書專頁，還有機會抽中樂園門票及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿券，這是國內主題樂園的創舉。
許多樂齡族很想到劍湖山世界主題樂園享受現場歡樂氛圍，呼吸13萬棵喬灌木散發的芬多精、欣賞蒙古國極限特技秀、品嚐劍湖山世界「KU Coffee」餐廳獨創的薑黃披薩，以及喝到品質優異的「KU Coffee」咖啡飲品，或是購買雲林良品金讚獎的啡黃酥，所以即日起推出樂齡入園半價、陪同者享樂齡價399元的優惠活動。
劍湖山世界經理張華紋說，配合雲林縣政府11月的2020台灣咖啡節，劍湖山世界首度開放民眾夜間搭乘幸福摩天輪，11月的每週五、六晚上6時至9時，可邊喝咖啡邊觀賞彰雲嘉平原夜景，又可聽音樂，每人只要200元，電話（05）5820327預約，還可享八折優惠。劍湖山渡假大飯店也推出二人成行、一泊一食加夜間幸福摩天輪咖啡體驗，每房只要3,888元，相關優惠詳情請見官網。
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