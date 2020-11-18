台灣高鐵榮獲2020台灣企業永續獎 兩項大獎

台灣高鐵公司（2633）實踐企業永續的努力再度獲得肯定！台灣永續能源研究基金會今（18）日於台北圓山大飯店舉辦「2020台灣企業永續獎」頒獎典禮，邀請蔡英文總統擔任頒獎人。在歷經數個月的嚴謹遴選過程後，台灣高鐵公司以企業發展願景、永續策略及績效表現傑出，深獲評審肯定，從眾多優良企業中脫穎而出，榮獲綜合績效獎項最高榮譽「十大永續典範企業獎（服務業組）」以及報告書獎最高級別「企業永續報告白金獎」之肯定。

台灣高鐵公司表示，高鐵公司董事長江耀宗除親自代表公司接受二項殊榮外，更再次宣示台灣高鐵已參考國際趨勢及在地需求，研擬具體行動方案，以推動及落實台灣高鐵的永續理念。

連續舉辦13年的「台灣企業永續獎」，宗旨為表揚台灣重視永續經營並善盡社會責任的模範企業；主辦單位台灣永續能源研究基金會自2016年起，透過「台灣企業永續學院」進行獎項評選，本屆獎項由486位評審員與182位知名專家學者共同選出，評選要項包括：環境永續、社會共融與公司治理等三大面向，衡量企業永續經營的能力，評選過程之專業、公正、公平與嚴謹均深獲各界肯定！

江耀宗表示，台灣高鐵公司2017年即擬定企業「永續策略藍圖」，以「4T」：專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）及永續關懷（Touch），作為永續經營的策略。同時，為追求更卓越的永續實踐，去年（2019）再度重新檢視「永續策略藍圖」，對應聯合國永續發展目標（SDGs），為台灣高鐵深化與實踐的方向。未來，我們將持續參考國際趨勢及在地需求，在四大永續策略主軸下研擬短、中、長期目標與行動方案，並藉由評量機制，定期追蹤議題發展及方案績效，以有效推動及落實台灣高鐵的永續理念。

高鐵公司表示，未來將不只在軌道運輸領域提供安全、快速、準點的運輸服務，更透過產業合作、異業結盟，提升軌道專業實力；同時，我們也持續在生活服務領域，結合優勢科技、在地文化、環境保護，提供民眾優質且全面的體驗。落實邁向永續未來的決心與承諾，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。