統一高端鮮乳「瑞穗極制」淡季不淡 雙位數成長
統一（1216）旗下瑞穗鮮乳高端品牌「瑞穗極制」，2006年起投入台灣低溫殺菌鮮乳市場，是第一瓶使用72度C、15秒巴氏殺菌的鮮乳，比起市面上多數鮮乳採用的超高溫瞬間殺菌，風味會較一般鮮乳清爽，推出後即是成長型商品，今年更有兩位數成長，疫情反而愈賣愈旺。
統一乳飲群中的乳品部，去年占乳飲群營收31.8%，目前合作酪農戶有134戶，是國內最大收乳公司。統一旗下鮮乳品牌，包括瑞穗鮮乳、Dr.Milker極鮮乳、統一營養強化牛乳、BODYTALK，以瑞穗鮮奶為銷售最大宗。今年發生疫情，對於統一乳品的影響？統一表示，乳品部從去年10月至今年9月的用乳量，成長超過4%，為穩定成長。
瑞穗鮮乳旗下的瑞穗極制290C.C.零售價39元，為瑞穗鮮乳系列最高價的產品。統一表示，照CNS國家標準規定，生乳的生菌數需在10萬CFU/ml內，瑞穗極制鮮乳生菌數平均落在1萬CFU/ml以下，屬於鮮奶評級標準中的A級乳，也比國家標準嚴格十倍。
統一表示，瑞穗極制鮮乳也採用全台首見的微米級陶瓷膜管，運用物理膜過濾方式，降低讓生乳變質的細菌數；並採用歐洲進口、有FSC環保認證的阻光包材，未經漂白的紙漿原色可保護鮮乳免受光線的影響，降低鮮乳變質的機會。
瑞穗極制鮮乳的收乳來源有六大酪農場，其中一酪農場為彰化的禾康牧場，飼養400多頭牛，主要供應瑞穗極制鮮乳以及Dr.Milker極鮮乳；雙方會長期合作，也是看好禾康牧場的鮮奶生菌數和體細胞數都低，屬於高等級的A級鮮奶。
禾康牧場老闆娘趙雅莉表示，為了智慧照顧牛隻，他們曾遠赴平均產乳量世界第一的以色列觀摩，幫每隻牛都裝上價值1萬元的偵測環；只要用手機，就可遠端監控乳牛的泌乳量、以及牛隻健康，還為生產完的母牛建置「月子中心」等，因為「牛隻就像人，如果不開心也不會產出好品質的鮮乳」。
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