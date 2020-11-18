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防疫成新常態 聚陽攜統一超推出拋棄式隔離衣

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

成衣大廠聚陽（1477）與國內超商龍頭統一超7-ELEVEN強強聯手，今天宣布合作推出拋棄式隔離衣，即日起開放預購，首批限量2,000件。可望為聚陽營運挹注額外動能。

統一超（2912）觀察到，目前每月持續有3萬人次以上的出國需求，加上進入秋冬流感的旺季，有愈來愈多機會可能暴露在高風險環境，決定在超商販售拋棄式隔離衣，以防護備品的概念，提供消費者以備不時之需。

至於聚陽身為「防護衣國家隊」重要成員，屢次接獲民眾詢問希望購買隔離衣的需求，公司發現市面上缺乏此類產品可供民眾直接購買的零售管道，因此與統一超一拍即合。

在新冠肺炎疫情的籠罩下，防疫已成為民眾生活的新常態，此次統一超與聚陽合作推出的拋棄式隔離衣，屬於入門的P1等級，版型適用於大部分人的身材，且方便穿脫，易搭於自有衣物上，達到簡易防護效果。不管是出國搭機，在國內搭乘大眾運輸，或是進出醫院，甚至寄給國外親友，都是很好選擇。即日起開放預購，原價259元，預購價150元，首批限量2,000件。

聚陽與統一超已經不是首次合作，早在2012年，聚陽就曾攜手統一超在冬季推出發熱衣；2015年雙方也曾合作推出運動機能服飾，由聚陽負責代工製造，以統一超的自有品牌「UNIDESIGN」進行銷售，皆獲得不錯成績，此次雙方再續前緣。

聚陽董事長周理平認為，防疫已經成為民眾生活的新常態，雖然明年防護衣的需求不會像疫情剛發生時大爆發，但會有持續穩健的需求，聚陽希望在傳統流行成衣之外，將防護衣、口罩等防疫商品變成公司多元產品的其中一環。為此，聚陽已經在嘉義研發基地，建置符合GMP / ISO標準的醫療防護生產線，展現長期耕耘的決心。

在防護衣等防疫用品的加持下，聚陽今年營運表現逆勢抗跌，公司剛公布自結今年前十月稅前盈餘23.6億元，較去年同期逆勢成長8.8%，換算每股稅後純益達10.74元，稅前已賺進一個股本。

聚陽 疫情

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