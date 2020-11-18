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臺鹽宣布 四度蟬聯「TCSA台灣企業永續金獎」

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺鹽四度蟬聯「TCSA台灣企業永續金獎」。圖／臺鹽提供
臺鹽四度蟬聯「TCSA台灣企業永續金獎」。圖／臺鹽提供

臺鹽近年成功拓展生技、綠能兩大領域，深耕永續幸福的品牌價值，今（18）日宣布四度蟬聯台灣企業永續學院主辦的「2020 TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告類」金獎，展現臺鹽邁向百年企業的決心。

臺鹽董事長陳啓昱表示，全球遭逢新冠肺炎影響，世界各國面臨嚴峻挑戰，所有企業、投資人和消費者亟欲尋找穩健、創新、可信賴的品牌和投資標的，凸顯企業競爭力和品質保證的重要性。

臺鹽持續強化公司治理效能，賦予企業社會責任委員會和工作小組任務和職責，從公司治理、客戶關係、員工照護、環境永續方面著手落實CSR理念。臺鹽在今年度的CSR報告書中揭露「永續經營」、「企業價值」、「社會公益」和「友善環境」的經營主軸，並鎖定經濟、社會、環境、產品與公司治理面向等10項重大主題訂定管理方針，展現臺鹽企業社會責任的願景與健康防疫的承諾，致力成為利害關係人信賴的企業標竿。

TCSA主辦單位-台灣企業永續學院指出，2020年總計有252家企業報名參賽，較去年增加28%，創歷年新高。TCSA累計參選企業家數已達364家，約佔國內出版CSR總家數之50%，其年度營業額總和與我國2019 GDP比值達145%，凸顯參賽者為國內各產業具代表性的企業。主辦單位廣邀志工評審和知名專家學者共668位組成龐大的專業評審團參與評選，表揚獲獎企業為社會和國家帶來正向影響力，成為台灣永續發展的重要推手。

臺鹽推動企業社會責任管理邁入第七年，因應全球防疫趨勢，臺鹽將發揮「全人健康新主義」的品牌精神，為消費者帶來預防保健觀念，從內到外打造健康生活，實現幸福永續的夢想！

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