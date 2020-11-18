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7-ELEVEN、聚陽攜手售拋棄式隔離衣 首批限量2000件

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）旗下7-ELEVEN與成衣大廠聚陽（1477）合作販售拋棄式隔離衣，11月18日開始預購，原價259元，預購價150元，首批限量2000件。

7-ELEVEN觀察到，目前每月持續有3萬人次以上的出國需求，以及進入秋冬流感的旺季，有越來越多的機會可能暴露在高風險環境，消費者可購買相關的隔離衣，以防護備品的概念，以備不時之需。

經過這波新冠肺炎疫情之後，防疫將成為民眾生活的新常態，聚陽表示，身為防護衣國家隊，屢次接獲詢問購買隔離衣的需求，發現市面上缺乏此類產品可供民眾直接購買的零售管道，成為此次與7-ELEVEN合作契機。本次推出預購的這款拋棄式隔離衣屬於P1等級，版型適用於大部分人的身材，且方便穿脫易搭於自有衣物上，達到簡易防護。

聚陽表示，此產品為MIT台灣製造，不管是出國搭機，國內大眾運輸，進出醫院，甚至是寄給國外的親友，都是好選擇。且價格親民好入手。

7-ELEVEN表示，聚陽隔離衣預購活動的日期為11月18日上午11:00起開始預購，每筆訂單每款限預購一組，售完為止。購買途徑可至7-ELEVEN門市索取紙本DM至櫃台刷條碼結帳，也可透過門市 「ibon機台」購物寄貨→門市預購→至目錄選擇→」→「生活雜貨」→「量販價」，持繳費單至櫃台結帳即預購完成。

聚陽 疫情 流感

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