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凱羿恐認10億違約金 蔡謀燦：有信心將或有損失降最低

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

針對凱羿-KY（2939）於第3季財報揭露，因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債一事，董事長蔡謀燦今（18）日指出，已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前交由警方進行調查，公司有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫北協駐台代表處、俄羅斯商會與油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料之真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，認為此交易幾乎可確認為詐騙案件，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生，請所有股東放心。

蔡謀燦說，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦指出，公司財務及業務狀況一切正常，公司過去一向以零負債經營自豪，截止目前為止，帳上資金仍達4億元左右。

展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出，以回饋股東支持。

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