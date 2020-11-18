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搶攻奧運行情 布局富邦日本ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

統計1984~2016年九屆夏季奧運會當年，9個舉辦國指標指數中有6個優於MSCI世界指數。富邦日本(證券代號：00645)ETF經理人楊貽甯表示，若2021年東京奧運如期舉辦，可望為日本經濟及股市注入活水，加上股神巴菲特日前宣布旗下波克夏公司(Berkshire Hathaway)入股日本五大商社，至少各持股5%，持股總值超過60億美元，且上述5檔日股中，有4檔為日本TOPIX指數標的，有利該指數未來表現。

2020東京奧運雖因疫情延期，但估計，當時東京奧運若成功舉行，日本估計可吸引400萬名遊客訪日及消費，而單計日本可藉東京奧運進行的商品銷售，以帶來約近1,500億日圓收入，亦可拉動國內消費，估值達近4,000億日圓，此外還有其他經濟效益。此外，2019年底估算贊助收入可達近4,000億日圓，售票收入可達近900億日圓。

楊貽甯進一步指出，無論從營建/交通建設、不動產、觀光、運動週邊、股市等各面向來看，東京奧運皆十分值得期待。為迎接各國參賽者及觀光客，各項營建/交通建設開始啟動，除了主要機場的起降飛機班數大幅增加，電車、競技會場、選手村的興建、週邊環境、修繕工程等，都是可預期的商機，大型建設工程費用被估計可能逾3,000億日圓。

此外，東京的不動產業界原本就熱絡，若干年前在確定2020年舉辦東京奧運後，東京地價即直線上升，帶來潛在的不動產商機。而由奧運帶動的觀光人潮，除了各國的前置考察團，奧運前至舉行時的觀光數都會大幅提高，帶動旅遊、景點，觀光、飯店、餐飲、週邊等商機興起。另外如運動等週邊商品、宣傳廣告、影像製作、醫療、保全、紀念品等相關產業商業價值也一一顯現。

因此，通常市場看好奧運拉抬產業的商業價值，會提前進場布局股市，不僅相關產業類股受惠，大盤指數在當年上半年也普遍較全球其他指數表現好，在1984~2016九屆夏季奧運會當年，9個舉辦國指標指數中就有6個優於MSCI世界指數表現，故股市面亦值得期待。

楊貽甯建議，看好2021東京奧運行情的投資人，不妨選擇追蹤日本TOPIX指數的富邦日本(00645)ETF做核心配置，另可輔以富邦日本正2 ETF(股價代號 : 00640L)進行短打，達到短線增益的效果。

東京奧運 日本

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