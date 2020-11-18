陸港競爭激烈 百大企業名單洗牌

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

比較兩岸三地家族企業發展差異，台灣董事學會發起人蔡鴻青表示，台灣百大家族企業相對穩健，過去七年間淘汰率約為32%；中國大陸及香港則競爭激烈，大陸百大企業在七年間已汰換77%、香港也換血60%。

台灣董事學會從2012年起，每年編排中港台三地百大家族財富指數（CFB 100），蔡鴻青表示，今年入選的百大家族企業市值合計為1.7兆美元，幾乎占兩岸三地上市櫃企業總市值的10%左右。

蔡鴻青表示，比較今年台、港、陸三地入選指數的家族企業，台灣今年共入選15家，共占百大企業市值23%。不過對比過去表現，2012年共有23家入榜，但這23家家族企業的市值，卻占當年百大排行榜四成。

蔡鴻青表示，觀察2012年入選的百大家族企業名單，對比2019年的百大名單，發現台灣家族企業相對穩健，淘汰率僅32%。

競爭最激烈的是大陸家族企業，在這七年之間，大陸入選企業名單當中，已有77%都換了面孔、香港入選名單也已換血60%。

不過兩岸三地都有幾間長青家族企業，表現穩健，每年都登上百大名單，蔡鴻青表示，台灣及大陸的長青家族企業都沒有明確的產業別分布，不過香港長青家族就很明顯都是金融地產業。

蔡鴻青表示，家族企業勢必面臨傳承的問題，不同於多數香港、大陸家族企業，經營權還把持在創業第一代手中，台灣長青家族企業的特色，在於多半已經傳承給二代，甚至第三代接班人，因此在整個華人家族企業圈子內，台灣家族企業走得比較前面。

香港 經營權

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