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董事長說故事／合歡山杜鵑的啟示

經濟日報 / 戴勝益

合歡山除了是國內賞雪勝地，每年4、5月更是觀賞高山杜鵑的好時節。高山杜鵑美景迷人，甚至超越雪景之美。

〈合歡山杜鵑〉是我攀登合歡山時，拍照後繪畫出來的作品，是自己眾多畫作中最喜歡的一幅。

「合歡山是我最愛的高山，不僅讓我決定開始攀登百岳，也著手規劃自己身後事，本想把骨灰撒在這裡。但國家公園管理處說：『這是亂丟垃圾』，只好修改遺囑，決定死後樹葬他處。」

因為合歡山壯麗美景，王品「登百岳、遊百國、吃百店」的企業文化，也在此時發想出來的。

˙思想要深入，生活要簡單，才有真正的快樂。

˙人生追求的三順序 : 健康第一、快樂第二、成功第三。

˙多學一點，多做一點，多玩一點。

（作者是王品集團暨益品書屋創辦人，本專欄隔周三刊登）

合歡山 王品集團 樹葬

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