憲生說法／人脈維繫之道

「我之前為了新產品的推出，在網路上向認識的人籌資，過程卻讓我承受了極大壓力，並且嚴重傷害我累積多年的人脈，感覺真的是得不償失！」聚會中，一位許久不見的友人向我表示。「喔～你說的是那個文創禮盒？其實點子及內容物都還不錯呀！收到你的電郵通知後，我就立即去贊助了，而且也知道你最終達成了目標。怎麼會像你所說的那麼悲慘？」我有些不解。

「對於你們這些平日不常聯絡，但在接到我的訊息後就二話不說，以行動支持的朋友們，我是無話可說，只有感激。可是，結束後我必須面對平日視為鐵桿友人，最終只是言行不一的空包彈事實時，我就十分苦惱。」友人不禁嘆了一口氣，「不只是因為他們遲遲不行動，讓我倍感煎熬，而且在日後我該如何面對這些無效人脈，要不要花功夫繼續維持下去，就有些猶豫…」。

由於我們和他人關係的深淺會直接影響到彼此互動，帶來不同程度的支持與方便性，同時，我們人脈的廣窄也會影響各種機會的擴散與取得，因此，人脈往往會被視為工作與生活是否能左右逢源的指標。這也是在工作中人脈較廣的員工，比較容易獲得轉職與晉升的機會，而生活中人脈廣的人也較為受歡迎，擁有較多的發展管道，難怪俗話說：「有關係就沒關係，沒關係就有關係。」

只是，人脈廣就一定能讓人在生活中如魚得水、優游自得嗎？根據英國學者羅賓．鄧巴（Robin Dunbar）提出的理論，我們在任何時期的有效人脈數最多不會超過150個，而這個數字不會隨著我們狀況或是交往方式不同而有所改變。其中主要原因是，為了維繫和他人之間的關係，我們必須投入大量的時間及資源。一旦交往人數過多，我們就會分身乏術、疲於奔命，因無法照顧到每一個人而造成人脈流失。

因此，即使在網路時代，我們的社群中可能有成千上萬的關注粉絲，但是，能親自一一回覆他們的留言，並進一步與他們保持良好連結的也只有少數人（除非請小編代勞）。

人脈的維繫是一種互惠的行動，需要禮尚往來，因此，沒有人會願意無條件付出而別無所求，我們也不樂見自己被別人猛占便宜，卻得不到任何的回報。因此，即使我們可能相交滿天下，因為互惠條件沒有被滿足，多數認識的人也只是如過江之鯽，稱不上是有效的人脈。

由於我們對於熟悉的人總是抱有較高的期待，要求得比較多，也較會忽略他們的容忍度（俗稱熟人效應），所以，我朋友對他人脈表現上的失望既是必然，也是自找的。畢竟，人脈廣就一定吃得開的想法，會因人脈性質上的不同而產生與我們期待上的巨大落差。

事實上，人脈是要我們花心思去用心經營；與其亂槍打鳥式地注重人脈上的數量，不如善用有意義的選擇來安排自己有限的資源，聚焦在特定關係品質上的提升。

如果我們的資源能花在那些以行動，而非口惠，來展現愛護我們的人身上，那麼，雙方就能因相互支援而過得更加自在。