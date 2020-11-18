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老園丁耕讀筆記／轉換思維 迎戰數位新浪潮

經濟日報 / 朱永光

2020年，在新冠肺炎疫情造成全球鎖國之際，數位浪潮也衝擊著新經濟，而滿天飛的黑天鵝意外地助長企業改變的方向和速度。這些變革、變型與轉身攸關企業生死，其決勝點不在於外在的環境、資源，而是自我內在的思維轉變。

當數位浪潮襲來，新經濟力量悄然伸展，企業的轉型變身得從新的數位思維開始。

走入Burberry位於英國倫敦偌大的旗艦店，坐在沙發上喝著香醇的咖啡，等著服務人員取來最新款設計產品，所有過程都是這個百年奢華品牌深植人心的一部分。以往Burberry的顧客只要走進店中就能感受到品牌精神，但現在的Burberry也須積極架設網站、超模秀吸引消費者，也用抖音拓展數位通路。

然而，Burberry最新營收依然掉了五成。主要原因是其產品線一直與購買場景相連，並不適合網路購買，或者說主要消費者突然不知如何購買了，而習慣網路的消費族群卻沒有顯著增加。

LV是另一個奢華品牌，認知到進入數位時代，客戶行為已經改變的事實，LV將資源擺在重塑品牌的文化主張上；除了產品線齊全之外，LV用各種管道說明自己，讓這個品牌對年輕人產生意義，開始主動分享。

數字會說話，在LV的客群中，21至37歲青年貢獻了33%淨利，成為歐、美、中年輕人最愛品牌。顯然在這個消費者口碑傳播的時代，別人在想著賣產品，LV則專注對消費者說話，才能在數位經濟中穩步向前。

數位轉型有三階段，其一是數位化，透過數位工具來管理。其二是數位優化，經由數位工具增進內部效率、強化顧客體驗。第三則是數位轉型，經由累積數位資產，進而開發新的商業模式、市場。

有些企業只做到第二階段，因此無法浴火重生，只有完整做到三個階段才能真正變身，進入新經濟時代的殿堂。

數位世界戰火正熾，加上新冠肺炎疫情肆虐，數位化的力量已經為人們的生活方式、價值觀、消費習慣、商業模式、企業經營、生態鏈、產業以至整體經濟活動帶來全面的改變與重塑。

首先要體會到疫情造成鎖國但世界仍在運轉，再次印證「世界是平的」，公司要善用國際人才，但公司人才也會為世界吸引，最重要的是抓取並善待人才。

接下來，數位科技是迎向未來競爭的軍火庫，因此是兵家必爭的領域；在數位化的商業模式中，消費者才是主角，要得到消費者青睞，須建立平台，擁抱生態系，從使用者的數位軌跡，思考商業「獲利模式」。

以中經合曾投資的一個公司Wynd為例，主要產品是個人手持空氣清淨機，透過互聯網平台及大數據的運算，買了空氣清淨機的消費者經由雲端平台的分享、互動，未來包括藥廠及健康管理公司都能依此開發出相應的產品及服務。

此外，一定要正視ESG。ESG分別代表「環境、社會、公司治理」三大面向，是衡量企業永續性的重要指標，可以在亂世中辨識出好公司，也能在盛世中揪出壞公司。

最重要的是，它已成為普世價值，沒有做好ESG，台商接不到蘋果與 Nike 訂單。

面對未知的最好方式，就是走進趨勢！在數位新浪潮下，有些企業只能勉力求生，有些企業卻能華麗變身。你公司的數位化只做了一半，還是能善用新科技完全地改頭換面？

（作者是美商中經合集團資深合夥人，本專欄隔周三刊登）

LV Burberry 疫情

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