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名人書房／陳振乾…永續經營 做好三件事

經濟日報 / 翁至威

KPMG家族辦公室主持會計師陳振乾在忙碌之餘，也喜歡閱讀，提到最推薦的一本書，他說是《基業長青（Built to Last）》，這個答案有些令人意外。這本書早在1994年就出版，橫跨四分之一個世紀後，陳振乾表示，直到如今閱讀起來仍歷久彌新，一再翻閱也能不斷產生新的體悟。

個案分析 看他樓起樓塌

《基業長青》這本書，顧名思義，就是在探討一個企業如何立基於當代之後，走向長青，而當中提到的關鍵，在於必須擁有「高瞻遠矚」的眼光。陳振乾說，這本書出版時，打破了過去管理學的理論式思考，少見地從個案來一一分析，在不同的情境、產業中，企業如何高瞻遠矚。

陳振乾表示，《基業長青》列出了18組、36家企業，分為兩類，一類是具有高瞻遠矚目光的企業（Visionary Company），一類則是相對平庸的對照組（Comparison Company），有趣的是，這些企業到了21世紀的現代，是否一如當初書中所列，直到現在仍舊長青呢？

被列在高瞻遠矚企業的包括3M、福特汽車、IBM、Motorola、奇異（GE）公司、Sony、迪士尼、萬豪酒店等，對照組則有通用汽車（GM）、高露潔等。今日看來，這些企業發展情形頗值得玩味。

陳振乾認為，當中最有趣的兩個例子，當屬Motorola及GE公司。他指出，以Motorola來說，當年被列為高瞻遠矚的企業，其在行動通訊的領域貴為龍頭，然而後來遇到了賈伯斯，蘋果（Apple）橫空出世，手機從通訊功能轉為生活平台，世界經歷革命性的轉變。

經驗啟發 家族企業傳承

如今再看，Motorola與蘋果，誰更高瞻遠矚呢？相信答案已經不辯自明。陳振乾說，現在再讀《基業長青》，看到Motorola的興衰、蘋果的崛起，可看出，企業領導人眼中所看到的未來世界是怎樣，決定了企業能否永續。

有趣的是，歷史其實不斷在重演，當年Motorola與蘋果的江山之爭，如今發生在福特汽車與電動車產業之間，陳振乾表示，未來十年再回頭觀察，也許會有新的體會。

再看到另外一個例子GE公司，當時在被譽為「20世紀最佳經理人」的威爾許（Jack Welch）一手打造下，成為世界上最具競爭力的公司，當時「六個標準差」被世上許多經理人奉為圭臬，自然也在基業長青中被列為高瞻遠矚企業。

然而如今GE已大不如前，陳振乾觀察，GE橫跨能源產業、電子工業等，甚至跨足金融領域，追求標準化到極致，卻反而從創新走向平庸，近年愈來愈多人回頭來反思，當年的威爾許是否成就了自己，毀了GE？是值得思考的問題。

陳振乾分享，在他協助家族企業傳承的經驗，以及閱讀基業長青得到的啟發，可歸納出企業要走得長遠，不外乎三件事：長遠的觀點、核心價值、與時俱進的核心能力。

陳振乾表示，企業要成為百年老店，多是有一位好的領導者，眼光能看到未來世界的面貌，而且要有寬闊的胸襟，領導人交棒後，公司不僅不能走下坡，還要能夠蒸蒸日上。

Motorola GE 蘋果

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