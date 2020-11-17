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興富發台中高鐵站「夢幻誠」工地晚間發生火警

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
興富發總銷150億元「夢幻誠」工地今晚發生火警，起火點在5樓。讀者提供
興富發總銷150億元「夢幻誠」工地今晚發生火警，起火點在5樓。讀者提供

興富發建設（2542）在台中高鐵站推出的總銷150億元「夢幻誠」工地，今(17)晚發生火警，目前火勢已獲得控制。興富發主管不排除，可能是工人下班前亂丟煙蒂，以致悶燒造成火警。

台中市消防隊是在晚間9點15分左右接獲報案，指興富發「夢幻誠」5樓工地發生火警，隨即派出大批警消人員前往搶救，初步了解可能有二名外勞失聯，仍在搜索中，至於真正起火原因，有待警消調查。

興富發看好台中躋身全台第二大城市，加上又有人口紅利加持的發展願景，持續加碼在台中布局，其中以烏日高鐵站特區的「夢幻誠」最受矚目，此案也是目前興富發在台中推案金額最大的建案。

「夢幻誠」共規劃1,608戶住家及66間店面，由於基地正對高鐵台中站、台鐵新烏日站及捷運總站，三鐵共構成為最具優勢的地段賣點；目前此案銷售破九成，整體工程已達地面的五、六樓高度。

據了解，「夢幻誠」已購客戶中，北客就占了三成以上，還有不少企業主整批購入，準備做為員工到台中出差的宿舍，甚至做為企業的招待所。

興富發最近處於多事之秋，稍早傳出位於台中市七期的預售案「市政1號院」開放預約，隔日就有報導指出，有排隊前二名的投資客，帶著千萬現金各自狂買100多戶，總戶數464戶瞬間完銷。

儘管興富發隨即發出聲日嚴正澄清，強調「本案尚未開始銷售，會在取得建照後開賣，請民眾切勿輕信任何傳言進行任何交易。」不過仍在市場造成話題，內政部地政司甚至會同各縣市消保官，針對建商銷售中心展開稽查。

興富發建設在台中高鐵站推出的總銷150億元「夢幻誠」工地，今晚發生火警。讀者提供
興富發建設在台中高鐵站推出的總銷150億元「夢幻誠」工地，今晚發生火警。讀者提供

興富發 高鐵

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