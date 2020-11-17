SOGO天母周年慶25日開跑 今年業績望達10.12億元

遠百（2903）轉投資的遠東SOGO百貨天母店，將於11月25日至12月6日舉辦周年慶，今年業績目標10.12億元，成長3%，看好化妝品、精品、家電、運動、超市等五大業種可望表現亮眼。

SOGO天母店長蕭淑英表示，化妝品最高回饋26%，可跨櫃累計，回饋是史上新高；為了搶市，今年化妝品特惠組8萬組，較去年同期多出一成，獨家數量也多一成，週年慶更集合兩大快閃櫃，包括肌膚保養與居家香氛品牌SABON，以及保養品品牌的香緹卡（CHANTECAILLE）。

蕭淑英也提到，今年受到疫情衝擊，男女裝和女鞋都受到影響，目前前十月整體業績表現為負2%，其他業種，包括化妝品名品成長2%、家電3%、超市成長3.5%，天母店小金雞餐飲則是持平。

她說，明年天母店的一、三、五、七樓將會陸續改裝。一樓計畫引進四家化妝品品牌，鞋區會進行品牌縮減；三樓也會引進新品牌，另外，今年11月頂級護膚品牌La Prairie11月開設護膚室，服務高端客人，DIOR今年年底也會在三樓開頂級護膚中心。

五樓則會增加潮流品牌，七樓兒童服飾和玩具樓層，則希望加入更多與小朋友互動的手作，兒童護膚產品和童裝配件等。