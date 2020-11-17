七大建商插旗塭仔圳 這建案4個月完銷的關鍵為何？

近年新北房市亮點聚焦在重畫區，繼新莊頭前、副都心之後的塭仔圳重劃區，吸引各大上市建商插旗，包括華固、潤泰新、寶佳、茂德等，房價逐漸站穩4字頭。其中，今年受惠於在地買氣支撐，自辦重劃區推出的建案穩定去化，「新莊海悅花園」開案4個月也順利完銷，並已舉辦開工動土大典，預計該自辦重劃區，明年累計推案量可達300億元。

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程指出，「新莊海悅花園」以3房為主力，規劃3房76戶、2房24戶，坪數偏大卻仍賣得快，熱賣關鍵主要是上新莊仍以正3房為自住購買主流，該案端出27~40坪共5種坪數產品，完全打中雙北與新莊當地首購、換屋族的需求。

此外，賴建程表示，「新莊海悅花園」規劃頂規建材配備、3字頭親民價，銷售主力有5成來自新莊區當地自住買盤，3成則為泰山、板橋、三重、五股與中永和區的首購、首換族，2成為北市內湖、中山、信義、士林區等白領階級、科技族群，顯見這波後疫情時代的雙北剛性需求強勁，因此科達機構也趁勝追擊插旗卡位該區，預計最快明年第1季就會推出新案「新莊科達花園」，總銷約25億元。

賴建程分析，新北市府將塭仔圳列為重點發展區域，面積約400公頃，近期更啟動「塭仔圳旗艦計畫」，分為第一、第二區，最快2025年完工，塭仔圳內自辦重劃區因鄰近機捷A5站，交通串連三環三線、匯集國道，且鄰近宏匯廣場、新泰商圈、幸福佳瑪商圈、中平路商圈、新莊國民運動中心，吸引大型上市建商積極布局塭仔圳。

光是自辦重劃區插旗圖今年也持續變化中，目前已吸引7大建商搶進，除了茂德、寶佳、海悅持續推案，銷售多有不錯表現，今年也有科達機構、新潤、華固、丞石等建商再插旗，基地面積多數達千坪，在大品牌建商佈局下，明年可望進入300億元推案高峰，房價站穩4字頭以上。