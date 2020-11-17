台泥今年獲利再挑戰200億 看水泥後勢維持成長基調

台泥（1101）不畏疫情今年營運逆勢成長，累積前三季大賺184.07億元，比去年同期成長3.8%，全年可望連三年大賺超過200億元。公司今天舉行法說會，台泥總經理李鐘培表示，台泥第1季因為配合防疫，大陸廠開工日期延後了兩次，造成營運衰退，但第2、3季很快就回歸正成長，主要有三個原因。一是除了第1季水泥銷售量下滑，第2、3季需求很快就恢復成長。

其次，包括廣東、廣西、江蘇、台灣等占台泥營收比重85%的主力市場，今年以來水泥平均價格都比去年同期高；至於貴州及四川、重慶、湖南等西南地區，水泥價格雖然比去年低，但這些只占營收比重15%，不是主力戰區。

第三，今年煤碳價格比去年跌了16%，使得煤炭占台泥成本比重從去年38%掉到35%，這也幫助公司成本壓力減輕。

而在海外投資方面，台泥兩年前揮軍土耳其，與當地最大水泥集團OYAK共同合作，相關轉投資兩年市值翻了一倍。包括土耳其廠和葡萄牙廠，今年稅後純益都比去年成長，土耳其今年前三季水泥市場比去年成長7％，葡萄牙也增加12％，歐洲水泥需求在疫情下仍然穩定成長。

展望未來，由於第4季是兩岸水泥業的傳統旺季，要成長問題不大。至於明年展望？李鐘培認為，大陸剛提出全新的十四五計畫，明年是計畫的第一年，從計畫來看，大陸政府穩增長，減少主要污染物排放，持續控管產能的方向不變，預料明年大陸水泥需求還是樂觀。

至於法人關心大陸廣西明後年都有新產能將投入，總共4條線。對此，台泥認為這些新產能總共增加約500萬至600萬噸的年產能，有新產能投入，短線對兩廣市場多少會帶來一些心理影響，但這個數字對照廣西目前水泥產能7,000-8,.000萬噸來說，比例不算太高，加上廣西政府已經提出明年第1季每個月停20天錯峰、第3季也是，透過錯峰生產的落實執行，預料實際影響不會太大。