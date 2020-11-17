不再侷限重畫區 茂德50億買下「致和園」推燙金案

堪稱全台最貴爛尾樓「致和園」，近日由茂德機構總裁張高祥以逾50億元收購。茂德集團副總簡士亮回應，目前尚在規劃階段，仍不排除保留或打掉重建的各種可能，由於仁愛路屬台北市精華地段，即便是打掉重建也是推高單價的建案，但一切的細節規劃還未確定。

位於北市仁愛路二段林蔭大道的「致和園」命運坎坷，去年「致和園」土地和建物產權官司在2019年整合成功，才埋下重見天日的伏筆。時隔不到一年，茂德以統一工商綜合區開發公司名義，以逾50億元的金額收購，目前已完成過戶，據悉從評估到出手的時間不長。

不過，茂德這次收購「致和園」，被視為該集團近期在台北市中心插旗的重要里程碑。簡士亮表示，仁愛路是台北市的燙金地段，若未來採取打掉重建的計劃，推出的產品必定是高單價，但考量到市場的接受度，以及目前北市頂級大坪數豪宅供給量不小，可能往一般中大坪數做評估，但細節仍為確定。

茂德近年除了重畫區的推案外，也陸續推出新店「碧波白」及南勢角「太陽帝國」等案，有別於一般首購產品，不僅採SC鋼骨建築，也瞄準換屋族群，近日再插旗台北市中心，顯見茂德獵地也從過去以重畫區為主，轉往到雙北市中心獵地。

外界推估，茂德近年陸續推非首購產品的建案，並採鋼骨建築等規劃，此舉無非是在既有重畫區推案上，開始要打造品牌的代表作。