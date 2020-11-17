安克生醫舉辦國際研討會 電腦輔助診斷CAD吸睛獲肯定

科技日新月異，智慧醫材在醫療領域所扮演的角色也愈加多元。中華民國醫用超音波學會、安克生醫日前舉辦國際線上研討會Webinar，透過多名專家的臨床經驗分享、產學合作交流，共同探討超音波在甲狀腺疾病「臨床診斷、治療之新科技和最新應用」。

隨著健檢普及，甲狀腺結節發現率逐年上升，惡性結節（甲狀腺癌）也成為最常見的內分泌系統癌症之一。全球關注甲狀腺健康的同時，也持續思考、探索，現行醫材所能扮演更多元的角色，甚至結合電腦輔助診斷（Computer Aided Detection, CAD） 、人工智慧（AI）等工具，輔助醫師做出更精準的診療。

中華民國醫用超音波學會主辦、安克生醫協辦的2020甲狀腺國際線上研討會，於11月13日舉行，共200名來自法國、俄羅斯、波蘭、中國、新加坡、馬來西亞等16國醫師、專家參與。

世界醫用超音波及生物聯盟（WFUMB）副理事長暨陽明大學醫學院周宜宏教授在會議上表示，超音波是用來判斷甲狀腺結節的重要工具，卻相當仰賴「使用者經驗」，透過超音波電腦輔助診斷CAD，有助於醫師的臨床診斷。

講者台大醫院楊宗霖教授表示，甲狀腺結節的診斷，臨床上具有不小挑戰，像是過小結節良惡性判讀，多發性結節的優先處置順序；他強調，透過電腦輔助診斷，能提供醫師多國的治療指引選擇，面對多發性結節，能自動辨識出需優先處理的高風險結節，良惡性判讀更為快速、精準，達到快速篩檢、即時產出報告的目的。

西班牙巴塞隆納自治大學醫學教授Jordi L. Reverter也與會分享，使用安克甲狀偵®用於甲狀腺結節的臨床經驗，並指出CAD在教育方面也提供很大的協助，有助縮短醫學生、年輕醫師的學習曲線（learning curve）。

多名醫師與專家指出，超音波結合人工智慧（AI）是未來趨勢，包括讓各地臨床經驗獲得更快速與緊密的交流，即時更新各國的甲狀腺疾病診療指引，提供醫師更全面的判讀參考。

安克生醫李伊俐董事長暨總經理表示，此次因應疫情，以線上研討會取代實體會議，成效良好，也獲得各國、各領域專家的許多正面反饋，意義重大；未來將持續以線上型式，探索包括AI、電腦輔助診斷在超音波所能扮演的更多角色，創造更大市場價值。