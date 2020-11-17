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商用洗衣市占龍頭上洋拚12月底掛牌 南向找商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

上洋（6728）預計12月底掛牌，並預定11月19日舉辦上櫃前業績發表會，上洋董事長吳明富表示，上洋顛覆了傳統乾洗店的經營模式，目前全台有2萬多台的自動販賣洗衣機，小小的銅板生意，卻厚植了上洋近年的發展。上洋目前是全台商用洗衣市占第一的服務商，業務分四大層面，包括商用洗衣服務、家電空調銷售、整合專案及維修服務。上洋家電空調表現暢旺，加上整合專案陸續啟動，法人估，上洋明年營收、獲利可望有20%的成長。

上洋前三季營收10億元，每股稅後純益2.95元，年增213.83%，第3季單季EPS 1.91元，相較去年大幅成長；截至10月累計營收11.07億元，相較去年成長21.44%。

上洋於2015年起代理銷售日本三菱重工家用系列空調，銷售表現年年攀升，第4季並導入更大馬力數的空調，主要瞄準200-300坪的商業空間，看好台商回流對辦公室的需求。在商用洗衣服務方面，大洋在大專院校宿舍洗衣房市占約70%，亦與各醫療院所宿舍洗衣房合作，據點涵蓋全台，台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學、臺大醫院、台北醫學院、馬偕醫院等。

上洋也自創多項IoT應用服務系統，包含串接商用洗衣設備的「空機查詢系統」，讓消費者確定有空機，再前往洗、烘衣，提升使用便利性；「店長管理系統」讓自助洗衣店的店長們，不受空間、時間限制進行設備操作及簡易故障排除，並可即時察看分析營運狀況以設定相關行銷活動；洞悉無現金支付的趨勢，將自助洗衣設備串接多項電子支付於自創平台，提供便民的多元化交易模式，獲得客戶與消費者高度認同與推崇。

上洋於2013年創立自助洗衣品牌「SeSA洗衣吧」，從顧問、找點、分析、採購、裝潢、開店到宣傳一條龍服務，打破舊有自助洗衣經營圭臬。公司觀察到新南向市場自助洗衣需求萌芽，於2019年進軍泰國自助洗衣市場，創立精品級自助洗衣品牌「MARU Laundry」，從首都曼谷出發，開店範圍逐步擴展至其他地區。上洋表示，將泰國視為新南向發展首要戰略國，爾後將陸續布局馬來西亞、越南、印尼等國。

法人表示，上洋前三季累計EPS 2.95元，YOY 213.83%，單季EPS 1.91元，相較去年大幅成長；截至10月累計營收為新台幣11.07億元，相較去年成長21.44%，今年整體營收表現相當值得期待。

營收 EPS

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