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博客來年終禮物季開跑 瞄準年末耶誕節送禮商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

瞄準年末耶誕節送禮商機，博客來即（17）日起至12月31日推出「年終禮物季」線上禮物展活動，主打限定獨家商品，囊括耶誕限定彩妝保養組、節慶燈飾、造型療癒小物、實用3C家電、兒童耶誕禮物書、保暖小物等全館萬種參展商品4折起。首波主打一日一格的耶誕倒數日曆，以及有「耶誕元素」的節慶限定品，第二波祭出博客來禮物卡送禮回饋。博客來預計耶誕購物潮將帶動各館活動業績成長1-3成。

根據博客來去年銷售數據顯示，「耶誕限定」的商品最受歡迎，像是比利時ACE耶誕月曆禮盒、MUJI無印良品女棉混內裏圈絨室內直角襪、艾惟諾限量版護手霜禮盒等，今年持續推出2020年版的比利時ACE耶誕月曆禮盒、MUJI無印良品直角襪任選多雙優惠、以及艾惟諾耶誕限定存錢筒禮盒，內含護手霜加保濕乳。博客來也發現，自10月下旬至11月初，「耶誕倒數日曆」的搜尋量開始明顯攀升，故除了一般較常見的香氛彩妝類型倒數曆外，今年也網羅了外文立體書、療癒擺飾、樂高玩具等不同類的耶誕倒數曆。

博客來「年終禮物季」精選上萬種耶誕禮物，全面4折起，首波主打「耶誕倒數日曆組合」以及耶誕節慶限定品，第二波活動將針對環保主題、送禮對象、禮物預算推出「送禮指南」；還有節慶佈置、派對美食、穿搭的「節慶指南」，呈現完整的禮物季提案。此外，自12月1日至12月31日起祭出「博客來年終倒數日曆」，為期一個月，一天一品驚喜折扣。

博客來 比利時

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