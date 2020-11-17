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誠品正式跨入東南亞市場！2022年於吉隆坡開出首店
誠品正式跨入東南亞市場！誠品生活今（17）日宣布將前進馬來西亞，攜手楊忠禮集團，將於「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang）商圈「The Starhill」開展馬來西亞首家據點，預計2022年開幕。該商圈為吉隆坡市中心，聚集許多大型商場，也是吉隆坡最熱鬧的區域。
誠品此次攜手楊忠禮集團，創辦人楊忠禮為南洋四大金門移民商族代表之一。邁出東南亞跨文化交流的第一步，也期許開展台灣出版與文創產業的新可能。
武吉免登商圈類似台灣信義區，也是吉隆坡著名的購物商圈以及旅遊熱點，集結國際知名品牌，商場，旅館，是當地民眾和觀光客必訪的區域，本次誠品進駐的The Starhill商場，誠品面積約2,000坪，將經營L1全樓層和GF部分區域。
The Starhill全館共有七個樓層，融合體驗式零售商場與五星級吉隆坡JW萬豪酒店空間，並延伸與吉隆坡麗思卡爾頓酒店相連。
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