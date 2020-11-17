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金可-KY天貓雙11業績告捷 大幅超車博士倫獨占鰲頭

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

金可-KY（8406）在天貓的雙品牌旗艦店海昌及海儷恩在雙11檔期表現亮麗。海昌旗艦店擠下博士倫旗艦店，站上天貓雙11檔期隱形眼鏡品類的品牌旗艦店排名第1名，在所有店鋪排第2名，檔期年成長率超過5成。另，金可旗下海儷恩品牌旗艦店雙11檔期成長達7成，並首次進榜全部店鋪前10名。

金可-KY今年以來持續透過多品牌操作銷售，與少量多樣的彩片專屬生產線的靈活生產，稱霸線上旗艦店的銷售鰲頭，並逐漸拉開與博士倫在天貓的市占率差距。

金可-KY表示，天貓從2012年開始銷售隱形眼鏡以來，整個平台產值從人民幣1.15億到今年平台產值預估達人民幣50億 ，年複合成長率超過6成。而金可從2012年在天貓市占率落後博士倫約 10%，到去年開始反超博士倫在天貓的市占率，今年更是一路拉開與博士倫在天貓的市占率超過 4%，在天貓產值提升數倍後更顯差距。

金可-KY表示，少量多樣的彩片專屬生產線布局完成後，在中國線上其他平台，例如拚多多等平台將更具競爭力， 在彩片的品牌及代工市場齊進下，預估在線上平台將搶下年產量2,000萬片以上的高毛利常戴型增量訂單。金可以多品牌策略及多通路布局，在兩岸持續夾擊全球品牌， 預期中國隱形眼鏡滲透率在彩片平光族群加入後，將快速提升追上亞洲其他國家或地區的高滲透率。

天貓 金可

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