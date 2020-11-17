快訊

8年來接連住院又罹癌！一張重大傷病卡 陳文茜悟出人生結局

誇張！美喬治亞州手動驗票 發現2600多張選票沒算到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣品牌好強！前20大國際品牌價值再度站上百億美元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部工業局長呂正華 記者林俊良／攝影
經濟部工業局長呂正華 記者林俊良／攝影

經濟部工業局主辦的「2020年台灣25大國際品牌」今（17）日舉行頒獎典禮，工業局主任秘書陳佩利指出，今年前25大品牌價值達到103.82億美元，前20大品牌價值則達100億美元，相較去年是逆勢成長5%，而這也是繼2013年，睽違7年之後，台灣前20大品牌再度站上百億大關。顯見台灣品牌在此波全球經濟角力和新冠肺炎疫情衝擊之下，所展現的高度韌性。

陳佩利指出，從美中貿易戰到今年新冠肺炎全球蔓延，台灣各企業為減少斷鏈風險，紛紛做了供應鏈的調整，從過去的成本考量，轉向短鏈、多鏈，並強調供應鏈的穩定和韌性，這是新的趨勢，而台灣防疫的成功，也提升我國品牌在國際的能見度。

台灣企業要如何在國際供應鏈上崛起？陳佩利建議，除提供好的技術、服務、產品外，結合品牌好好經營也是關鍵。陳佩利並進一步指出，台灣企業已從過去只追求成本考量，蛻變成讓全世界見證到，台灣是一個最佳且值得信賴的經濟夥伴。

此外，陳佩利還特別提到，今年的台灣25大國際品牌，也是首度從前20大擴大為25大，而從榜單也可以看到防疫相關品牌的大幅成長，也催化了宅經濟，像是喬山成長了21%，巨大成長了17%。此外，5G和資安相關品牌的表現也非常好。

陳佩利強調，在疫情衝擊下，從零接觸商機搭配數位轉型，將是品牌布局新的思考方向。

工業局指出，入圍「2020年台灣25大國際品牌」的品牌有美食達人、宏碁公司、威剛科技、研華科技、華碩電腦、國泰金控、中租控股、克麗緹娜、中信金控、中鼎工程、台達電子、巨大集團、上銀科技、喬山健康、正新橡膠、聯發科技、美利達工業、微星科技、聯強國際、臺灣水泥、創見資訊、趨勢科技、統一企業、旺旺集團、合勤科技。

工業局 經濟部 台灣 品牌

延伸閱讀

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

新冠疫苗研發報捷 美股早盤勁揚

大師智庫論壇／陳建仁：防疫新科技 創造新價值

限量1萬包 家樂福推蕾絲款、豹紋款口罩拚防疫也拚時尚

相關新聞

台灣品牌好強！前20大國際品牌價值再度站上百億美元

由經濟部工業局主辦的「2020年台灣25大國際品牌」今（17）日舉行頒獎典禮，工業局主任秘書陳佩利指出，今年前25大品牌...

金可-KY天貓雙11業績告捷 大幅超車博士倫獨占鰲頭

金可-KY（8406）在天貓的雙品牌旗艦店海昌及海儷恩在雙11檔期表現亮麗。海昌旗艦店擠下博士倫旗艦店，站上天貓雙11檔...

政經私房話／84歲鄭武樾 運動功課表嚇嚇叫

卜蜂董事長鄭武樾在食品業董座中年紀最長，今年八十四歲的他，身體狀況保養相當好，健康檢查報告完全沒紅字，靠的是持之以恆的運...

大師智庫論壇／沈榮津：迎戰疫後新經濟 將加速產業升級

行政院副院長沈榮津昨（16）日表示，面對後新冠肺炎疫情之經濟情勢，政府將協助產業加速升級，提高附加價值，並與美國加強經濟...

和泰Lexus IS改款 降價40萬

豪華車市場愈到年底愈熱，和泰車旗下豪華車品牌Lexus IS改款上巿，新一代入門款價格降至189萬元，較前一代減少約40...

中鋼上月獲利靚 全年拚轉盈

中鋼昨（16）日公告10月稅前盈餘13.5億元、月增205%，為去年6月至今、16個月來新高紀錄，中鋼全年虧損壓縮到20...

大師智庫論壇／產業布局 要跟上新興趨勢

面對後疫情時代的關鍵趨勢，專家指出，不論是疫情、美中貿易戰或區域全面經濟夥伴協定（RCEP），都對不同產業造成難題，但無...

大師智庫論壇／龔明鑫：5G+AI 扮經濟關鍵力

國發會主委龔明鑫昨（16）日表示，新冠肺炎疫情後的新經濟，將加速數位轉型，我國產業將積極導入AI、5G等數位經濟關鍵技術，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

大師智庫論壇／張兆順：加速數位轉型 抓住機遇

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順昨（16）日指出，金融業面臨劇變的經濟情勢，進行數位變革是趨勢也是轉機，尤其新冠肺炎疫情加...

大師智庫論壇／羅尤美：基金投資 謹記九字訣

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美昨（16）日以「2021牛轉錢坤 成為疫情下的海外基金投資贏家」為題發表專題演講。

大師智庫論壇／陳建仁：防疫新科技 創造新價值

前副總統、中央研究院院士陳建仁昨（16）日表示，台灣的防疫成果傲視全球，新冠疫情對我國不僅衝擊有限，透過健康、資通訊（I...

蘇純興看好明年車市

車市龍頭和泰車總經理蘇純興看好明年車市，他認為，只要貨物稅汰舊換新政策繼續推動，今年預估車市規模45萬輛已是近15年新高...

熱門新聞

紓困4.0來了！製造業救命錢 自即日起申請至明年2月1日

慘！踩雷加疫情 國銀六處海外市場傳出虧損

理專A錢影響台新併保德信？立委爆另一家金控做準備了

SpaceX載人上太空 三台廠助陣

台積電市值12.55兆 超車沃爾瑪、名列全球第11大

月增205% 中鋼10月稅前淨利13.5億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。