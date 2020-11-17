台灣品牌好強！前20大國際品牌價值再度站上百億美元

由經濟部工業局主辦的「2020年台灣25大國際品牌」今（17）日舉行頒獎典禮，工業局主任秘書陳佩利指出，今年前25大品牌價值達到103.82億美元，前20大品牌價值則達100億美元，相較去年是逆勢成長5%，而這也是繼2013年，睽違7年之後，台灣前20大品牌再度站上百億大關。顯見台灣品牌在此波全球經濟角力和新冠肺炎疫情衝擊之下，所展現的高度韌性。

陳佩利指出，從美中貿易戰到今年新冠肺炎全球蔓延，台灣各企業為減少斷鏈風險，紛紛做了供應鏈的調整，從過去的成本考量，轉向短鏈、多鏈，並強調供應鏈的穩定和韌性，這是新的趨勢，而台灣防疫的成功，也提升我國品牌在國際的能見度。

台灣企業要如何在國際供應鏈上崛起？陳佩利建議，除提供好的技術、服務、產品外，結合品牌好好經營也是關鍵。陳佩利並進一步指出，台灣企業已從過去只追求成本考量，蛻變成讓全世界見證到，台灣是一個最佳且值得信賴的經濟夥伴。

此外，陳佩利還特別提到，今年的台灣25大國際品牌，也是首度從前20大擴大為25大，而從榜單也可以看到防疫相關品牌的大幅成長，也催化了宅經濟，像是喬山成長了21%，巨大成長了17%。此外，5G和資安相關品牌的表現也非常好。

陳佩利強調，在疫情衝擊下，從零接觸商機搭配數位轉型，將是品牌布局新的思考方向。

工業局指出，入圍「2020年台灣25大國際品牌」的品牌有美食達人、宏碁公司、威剛科技、研華科技、華碩電腦、國泰金控、中租控股、克麗緹娜、中信金控、中鼎工程、台達電子、巨大集團、上銀科技、喬山健康、正新橡膠、聯發科技、美利達工業、微星科技、聯強國際、臺灣水泥、創見資訊、趨勢科技、統一企業、旺旺集團、合勤科技。