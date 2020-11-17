胡連第3季優於預期 第4季法人續看好

車用連接器廠胡連（6279）第3季業績表現優於市場預期，由於該公司在車用市場已布局多年，近年來開始展現挹注營運的效益，尤其在中國市場車用市場後市出貨可望成長，在後市營運持續看好下，該股近日拉出一波漲勢。

胡連為汽車連接器製造廠，累積前3季銷售地區營收比重，中國市場銷售比重在6成以上，前幾大客戶皆為中國自主品牌分為吉利、長安、長城、比亞迪、上汽通用五菱與上海通用。目前除了連接器產品，與車廠開發保險絲盒與繼電器的BOX 系列產品，也開發新能源車高電壓高電流的連接線，與高速高頻的連接器產品。

去年開始出貨國內電動機車廠與歐洲一階汽車大廠系統模組廠車燈連接器，今年高速高頻產品小量出貨中國一階汽車大廠，今年第4季開始出貨電動機車的主線束，預計明(2021)年歐洲出電動後照鏡用的連接器，越南將出機車相關的防水件連接器，預期隨著未來車用電子產品使用比率增加，對連接器的需求與要求持續提升。

除了中國市場之外，胡連今年也打入歐洲一階大廠的系統模組廠供應鏈，產品主要為電動後照鏡用的連接器，雖然今年受到疫情影響出貨遞延，但後市仍可望是重要的成長動能，此外，在國內市場則取得電動機車車零件訂單，產品為馬達小線束與連接器，均對後市營運有加分效果。