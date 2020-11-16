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中台灣智慧機械與製造大聯盟成立 打造智慧機械之都

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「中台灣智慧機械與製造大聯盟」將匯集產官學研能量，帶動中台灣成為智慧機械之都。記者宋健生/攝影
「中台灣智慧機械與製造大聯盟」將匯集產官學研能量，帶動中台灣成為智慧機械之都。記者宋健生/攝影

中興大學與台灣區工具機暨零組件公會、台灣智慧自動化與機器人協會、精密機械研究發展中心今(16)日簽署合作備忘錄，宣布「中台灣智慧機械與製造大聯盟」正式成立，將匯集產官學研龐大研發能量，帶動中台灣成為智慧機械之都。

聯盟簽約結盟與啟動儀式，由中興大學副校長周至宏與台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣智慧自動化與機器人協會副理事長陳政興、精密機械研究發展中心副總經理李健勲代表簽署會中並推舉興大副研發長蔡清池擔任聯盟總召集人。

周至宏表示，聯盟的目標是建構兼具研、驗、培、展功能的全方位協同創新平台。

並針對大台中地區的精密機械、航太、智慧機器人、半導體、電動車與自駕車、生醫科技等產業發展所需製程設備、智慧製造技術及產業人才，進行客製化及跨域整合的產學合作研發、智慧應用示範、創新技術驗證及工業4.0跨領域的人才培育。

許文憲表示，工具機產業這幾年面臨很大挑戰，從美中貿易戰、新冠肺炎疫情，到這兩天「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」的簽署，工具機產業已不能再單打獨鬥，要靠團體戰，才能從殺出重圍。

許文憲建議，可從RCEP裡找經濟成長快速的經濟體，用一對一方式去談判，簽署互惠協定，降低關稅，並在該國成立辦公室，在文化、法律、市場等領域提供諮詢服務，鼓勵銀行設點服務當地台商中小企業融資，若有台資大企業設廠，政府更應鼓勵其採用台灣製品。

陳政興表示，智慧機械產業為蔡英文總統5+2創新產業政策之一，主要目的是將台灣從精密機械升級為智慧機械，創造就業並擴大整廠整線輸出，並帶動中台灣成為智慧機械之都。

陳政興強調，業界很們樂見由中興大學領航召號下，成立「中台灣智慧機械與製造大聯盟」，期盼未來聯盟成員能持續深化交流合作，鏈結中台灣地區智慧機械產業，為協助產業提升而努力。

李健勲指出，目前產業反映較大的問題為人才斷層，面對AI、大數據、5G等新科技，對產業來說是比較陌生的，期盼藉由聯盟強化鏈結學校的基礎理論研究跟產業需求，以及人才的培訓，為迎接後疫情時代，提前做準備。

此次啟動典禮，與會單位還包含：台灣機器人學會、中華民國自動控制學會、中華民國模糊系統學會、勤益科技大學等。

廠商代表則有程泰機械、上銀科技、天工精密、宇集創新科技、明椿電氣機械、奕達精機、晶禧科技、發得科技、瑞士商柏泰台灣分公司、鉅業精機、福裕事業、歐群科技、歐權科技、優肯科技、鐿鈦科技等。

智慧機械 機器人

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