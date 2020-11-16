快訊

獨／病瘦5公斤不敢停工！男星咬牙不保台灣健保

中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎

義守大學旁當包租公最吃香 出租套房投報率全台第一

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
義守大學鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9%，在各校中名列第一。示意圖／聯合報系資料照片
義守大學鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9%，在各校中名列第一。示意圖／聯合報系資料照片

台灣房屋集團趨勢中心統計六都學生數「破萬」大學的宿舍床位數，統計出各都宿舍「中籤率」最低的大學。結果顯示，義守大學是高雄大學中宿舍中籤率最低的，由於學生外宿人數多，使得鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9%，在各校中名列第一。

優美地產企研室主任林哲緯指出，在六都宿舍床位最吃緊的萬人大學中，台中逢甲、台南成大及桃園中原等校，大學城商圈成熟，周邊有足夠的租屋選擇，與宿舍無緣的學生仍可就近租屋。

台灣房屋仁武7+1工商特許加盟店店長黃明智表示，義守大學周邊住宅不多，出租選擇有限，有租屋需求的學生，往往會選擇最近且機能較佳的大社區；從行情來看，目前大社區三年內的新透天總價約一千萬元，大樓單價也落在1字頭內，屬高雄房市蛋殼區；但學生租屋市場的加持下，以往便吸引不少包租公和學生家長進場，替當地透天、低總價大樓挹注買氣。

黃明智解釋，目前大社區中古透天總價約600-850萬元，以六間套房，每月出租四到七千元的行情來看，租金年報酬率上看4.8~5.9%，不僅是各校中最高，加上義守近年招生情況不錯，預估租屋市場仍能維持一定熱度。此外，隨著中油五輕遷廠，仁大工業區改制等利多發酵，有望改善當地生活品質,加上房價基期低，未來還有不錯的補漲空間，對大社發展是一大強心針。

至於投報率第二的台南成功大學，台灣房屋台南成功特許加盟店店東白晉昌表示，成大創校較早，雖然地處市區，校地幅員卻相當廣大，宿舍供給量不成問題，同時商圈發展也非常成熟，租屋種類多元，學生在校內外居住都相當方便。

此外，白晉昌指出，成大商圈也擁有來自台南火車站、百貨公司等四面八方租屋需求，因此在周遭東豐路、小東路上，有不少全新改建的獨立套房，如果想更親民的租金，巷弄內也有屋齡20-40年透天宅出租套房可供選擇。

白晉昌表示，以目前當地一間全新的套房總價約120~150萬元，每月租金四到七千元，加上扣除一個月的代管費用來推估，投報率都能來到4~5.6%，是當地許多置產族的購屋熱區，加上在少子化趨勢下，近年成大招生數不增反減，當地也還有南紡購物中心二期等利多陸續進駐，配合這幾年台南房市的火熱表現，後勢依舊看好。

租屋 宿舍

延伸閱讀

陞達擬11月20日每股38元上櫃 申購中籤率0.23%

租屋夯 南部兩大學租金投報率可達5％

軟體銀行押注的這家新創公司股價飆 投報率高達375%

高雄大社降編 石化業籲政府協助遷廠

相關新聞

義守大學旁當包租公最吃香 出租套房投報率全台第一

台灣房屋集團趨勢中心統計六都學生數「破萬」大學的宿舍床位數，統計出各都宿舍「中籤率」最低的大學。結果顯示，義守大學是高雄大學中...

【華航起飛／中】華航初代空姐來頭超大 有中國小姐還有女空軍

男帥女美的空服員，向來是航空公司的門面。華航身為現今國內最老牌航空公司，空姐的中國風制服，在國內與國際都特色鮮明。每次空服員招考都吸引數千人報名，錄取率往往低到不足2%。然而一如華航由空軍分家而出，經歷中南半島的戰地包機逐漸茁壯；如今總數超過3000人的華航空服員，當初也有非常曲折的開始。

保險知識百慕達！？10大誤區完整揭露不擔心再踩雷

「我們永遠不知道明天跟意外哪個先來」這句話耳熟能詳，正所謂世事無常，這也讓保險的重要性不言而喻，成為人生保障不可或缺的關鍵支柱。

大家都NO，他傻YES ！WeMo吳昕霈如何挑戰最機車的台灣

你WeMo了嗎？這是吳昕霈和三位高中同學的大夢。2015年，四人共創WeMo Scooter威摩科技，由吳昕霈當執行長，在全世界機車密度最高的台灣，想消滅台灣人最習慣的機車！截至2020年9月，超過7000輛共享電動機車，累積騎乘超過一千萬次，可繞台灣五萬圈。

統一超首獲道瓊永續指數全球食品零售業「產業領導者」

統一超（2912）連續兩年入選2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, D...

晶心科衝RISC-V 盤中奔漲停

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）的RISC-V業務發展持續受到關注，該公司今（16）日盤中股價奔上漲停價188...

道瓊企業永續績效評比 華航再度榮獲全球航空第三名

華航推動永續經營再獲道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)肯定，D...

和泰車11月新車掛牌數拚14000輛 市占率挑戰34%

和泰車在國產新車熱銷帶動下，10月TOYOTA加LEXUS總掛牌數達12757輛，月增49.7%，年減10%，市占率回到...

豐興本周鋼筋、廢鋼與型鋼盤價開平盤

豐興（2015）今(16)日盤價為：國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

泰宗生技偵測癌症之探針組合 取得日本發明專利

興櫃公司泰宗生技（4169）今（16）日發布重大訊息，該公司產品的偵測癌症之探針組合取得日本發明專利。

財報空襲！淘帝-KY前三季賠掉近1.5個股本

淘帝-KY（2929）公布財報，前三季合併營收18.24億元、稅後淨損為13.71億元、每股稅後虧損14.44元，與去年...

客思達-KY連兩季獲利 淘帝苦吞虧損

美國家具大廠客思達-KY受惠美國民眾購買家具意願增溫，第3季每股盈餘（EPS）達1.08元，連兩季獲利；中國童裝大廠淘帝...

熱門新聞

台積湧急單 產能大爆滿

紓困4.0來了！製造業救命錢 自即日起申請至明年2月1日

電動機車「打滑」 市占腰斬

RCEP簽定 衝擊我三產業

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。