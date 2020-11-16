義守大學旁當包租公最吃香 出租套房投報率全台第一

台灣房屋集團趨勢中心統計六都學生數「破萬」大學的宿舍床位數，統計出各都宿舍「中籤率」最低的大學。結果顯示，義守大學是高雄大學中宿舍中籤率最低的，由於學生外宿人數多，使得鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9%，在各校中名列第一。

優美地產企研室主任林哲緯指出，在六都宿舍床位最吃緊的萬人大學中，台中逢甲、台南成大及桃園中原等校，大學城商圈成熟，周邊有足夠的租屋選擇，與宿舍無緣的學生仍可就近租屋。

台灣房屋仁武7+1工商特許加盟店店長黃明智表示，義守大學周邊住宅不多，出租選擇有限，有租屋需求的學生，往往會選擇最近且機能較佳的大社區；從行情來看，目前大社區三年內的新透天總價約一千萬元，大樓單價也落在1字頭內，屬高雄房市蛋殼區；但學生租屋市場的加持下，以往便吸引不少包租公和學生家長進場，替當地透天、低總價大樓挹注買氣。

黃明智解釋，目前大社區中古透天總價約600-850萬元，以六間套房，每月出租四到七千元的行情來看，租金年報酬率上看4.8~5.9%，不僅是各校中最高，加上義守近年招生情況不錯，預估租屋市場仍能維持一定熱度。此外，隨著中油五輕遷廠，仁大工業區改制等利多發酵，有望改善當地生活品質,加上房價基期低，未來還有不錯的補漲空間，對大社發展是一大強心針。

至於投報率第二的台南成功大學，台灣房屋台南成功特許加盟店店東白晉昌表示，成大創校較早，雖然地處市區，校地幅員卻相當廣大，宿舍供給量不成問題，同時商圈發展也非常成熟，租屋種類多元，學生在校內外居住都相當方便。

此外，白晉昌指出，成大商圈也擁有來自台南火車站、百貨公司等四面八方租屋需求，因此在周遭東豐路、小東路上，有不少全新改建的獨立套房，如果想更親民的租金，巷弄內也有屋齡20-40年透天宅出租套房可供選擇。

白晉昌表示，以目前當地一間全新的套房總價約120~150萬元，每月租金四到七千元，加上扣除一個月的代管費用來推估，投報率都能來到4~5.6%，是當地許多置產族的購屋熱區，加上在少子化趨勢下，近年成大招生數不增反減，當地也還有南紡購物中心二期等利多陸續進駐，配合這幾年台南房市的火熱表現，後勢依舊看好。