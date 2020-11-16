安普斯12月轉上市 全年營收拚翻倍

耳機製造商安普斯（6743）預計今年12月中旬興櫃轉上市，今年因電競耳機與消費性耳機兩大產品線雙雙成長，全年營收有望翻倍成長，而明年新廠產能加入後，估計營收仍有機會維持三位數成長態勢。

安普斯創立於1998年，資本額11億元，致力於耳機產品設計、製造以及塑膠零組件與相關模具開發設計業務，目前全球前八大電競耳機品牌商中，有六家是安普斯的客戶，主要生產基地位於中國大陸東莞、昆山以及越南。

安普斯今年營運開花結果，前三季營收34.13億，較去年同期16.78億成長103.46%，每股純益也由去年同期0.5元，大幅躍升至3.38元，營收、獲利表現均相當亮眼。

安普斯董事長黃常青指出，目前公司已在越南獵下第二塊地，正準備著手興建越南二廠，估計明年第4季將完工，並且加入生產行列，屆時產能規模將進一步擴大，有助於公司接單競爭力大幅提升。

展望未來，黃常青認為，在5G世代來臨及AI發展蓬勃下，將持續推升真無線藍芽耳機之普及率與市場成長動能，加上歐美地區因新冠肺炎疫情影響，居家隔離及遠距辦公成為一種新的生活型態，促使宅經濟效益持續發酵，皆可望挹注安普新公司明年營運動能。

法人估計，從安普斯的訂單狀況以及擴產規劃來看，該公司明年營收仍有望維持三位數成長動能，毛利率則維持在25%；其中，越南廠因具有免關稅優勢，加上人力成本較低，未來將逐漸成為安普斯主要的生產基地，亦有助毛利率表現提升。