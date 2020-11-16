快訊

調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

安普斯12月轉上市 全年營收拚翻倍

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

耳機製造商安普斯（6743）預計今年12月中旬興櫃轉上市，今年因電競耳機與消費性耳機兩大產品線雙雙成長，全年營收有望翻倍成長，而明年新廠產能加入後，估計營收仍有機會維持三位數成長態勢。

安普斯創立於1998年，資本額11億元，致力於耳機產品設計、製造以及塑膠零組件與相關模具開發設計業務，目前全球前八大電競耳機品牌商中，有六家是安普斯的客戶，主要生產基地位於中國大陸東莞、昆山以及越南

安普斯今年營運開花結果，前三季營收34.13億，較去年同期16.78億成長103.46%，每股純益也由去年同期0.5元，大幅躍升至3.38元，營收、獲利表現均相當亮眼。

安普斯董事長黃常青指出，目前公司已在越南獵下第二塊地，正準備著手興建越南二廠，估計明年第4季將完工，並且加入生產行列，屆時產能規模將進一步擴大，有助於公司接單競爭力大幅提升。

展望未來，黃常青認為，在5G世代來臨及AI發展蓬勃下，將持續推升真無線藍芽耳機之普及率與市場成長動能，加上歐美地區因新冠肺炎疫情影響，居家隔離及遠距辦公成為一種新的生活型態，促使宅經濟效益持續發酵，皆可望挹注安普新公司明年營運動能。

法人估計，從安普斯的訂單狀況以及擴產規劃來看，該公司明年營收仍有望維持三位數成長動能，毛利率則維持在25%；其中，越南廠因具有免關稅優勢，加上人力成本較低，未來將逐漸成為安普斯主要的生產基地，亦有助毛利率表現提升。

耳機 營收 越南

延伸閱讀

耳機大廠安普新擬12月掛牌 明年營收挑戰翻倍

被逼繳偷渡費累到爆肝 越南男淘金夢碎想返鄉自首

越南高材生來台學成兼營組頭 警破獲罕見越南彩簽注站

川普不認輸疫情持續 東協峰會開幕張力不若以往

相關新聞

保險知識百慕達！？10大誤區完整揭露不擔心再踩雷

「我們永遠不知道明天跟意外哪個先來」這句話耳熟能詳，正所謂世事無常，這也讓保險的重要性不言而喻，成為人生保障不可或缺的關鍵支柱。

大家都NO，他傻YES ！WeMo吳昕霈如何挑戰最機車的台灣

你WeMo了嗎？這是吳昕霈和三位高中同學的大夢。2015年，四人共創WeMo Scooter威摩科技，由吳昕霈當執行長，在全世界機車密度最高的台灣，想消滅台灣人最習慣的機車！截至2020年9月，超過7000輛共享電動機車，累積騎乘超過一千萬次，可繞台灣五萬圈。

統一超首獲道瓊永續指數全球食品零售業「產業領導者」

統一超（2912）連續兩年入選2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, D...

晶心科衝RISC-V 盤中奔漲停

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）的RISC-V業務發展持續受到關注，該公司今（16）日盤中股價奔上漲停價188...

道瓊企業永續績效評比 華航再度榮獲全球航空第三名

華航推動永續經營再獲道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)肯定，D...

和泰車11月新車掛牌數拚14000輛 市占率挑戰34%

和泰車在國產新車熱銷帶動下，10月TOYOTA加LEXUS總掛牌數達12757輛，月增49.7%，年減10%，市占率回到...

豐興本周鋼筋、廢鋼與型鋼盤價開平盤

豐興（2015）今(16)日盤價為：國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

泰宗生技偵測癌症之探針組合 取得日本發明專利

興櫃公司泰宗生技（4169）今（16）日發布重大訊息，該公司產品的偵測癌症之探針組合取得日本發明專利。

財報空襲！淘帝-KY前三季賠掉近1.5個股本

淘帝-KY（2929）公布財報，前三季合併營收18.24億元、稅後淨損為13.71億元、每股稅後虧損14.44元，與去年...

客思達-KY連兩季獲利 淘帝苦吞虧損

美國家具大廠客思達-KY受惠美國民眾購買家具意願增溫，第3季每股盈餘（EPS）達1.08元，連兩季獲利；中國童裝大廠淘帝...

不簡單的簡單革命！「全家」從0到500的少添加之路

2018年全家便利商店提出自有品牌及鮮食產品的三年Clean Label行動。三年來，全家從認證取得到製程改善、員工與廠商的不斷進化，只為給消費者少添加的健康美味，這一場「革自己的命」，全家還要創新前行。

鄭崇華 獲頒台大名譽博士

電源大廠台達電創辦人鄭崇華昨（15）日獲台大頒授名譽博士殊榮。鄭崇華指出，感謝校長及評選委員的肯定，也感謝台達電全體同仁...

熱門新聞

台積湧急單 產能大爆滿

RCEP簽定 衝擊我三產業

電動機車「打滑」 市占腰斬

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

民進黨批國民黨押寶中國 「九二共識換不來RCEP」

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。