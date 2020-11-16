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太景新藥「太捷信」靜脈輸液台灣領證 對抗耐藥性危機

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景生技（4157）今（16）日宣布，已收到衛福部核發的「太捷信®」靜脈輸液藥品許可證（衛部藥製字第060558號），適應症為治療對Nemonoxacin有感受性的致病菌所引起成人社區型肺炎。太景表示，在世界抗生素週前收到這一紙藥品許可證，其意義非凡。

太景表示，世界衛生組織（WHO）將每年11月18日至24日訂為世界抗生素週，2020年推動重點為團結共同守護抗生素。WHO早在2017年即在《抗菌劑臨床發展》報告中警告，全球抗生素已瀕臨枯竭，未來將面臨無新藥可用的窘境。

由於國際大藥廠亦紛紛退出抗生素研發計畫，近10年上市的抗生素新藥屈指可數；相對的，抗藥性細菌產生速度遠高於新藥研發速度，臨床第一線醫療人員對抗生素新藥有急迫需求。

太景生技董事長暨執行長黃國龍表示，在目前的醫藥環境下，能對抗抗藥性金黃葡萄球菌（MRSA）、抗萬古黴素金黃色葡萄球菌（VRSA）、抗盤尼西林肺炎鏈球菌（PRSP）及AB菌等超級細菌的「奈諾沙星（太捷信）」對全民健康來說彌足珍貴；「奈諾沙星」又具備不易產生抗藥性的特點，必須同時出現三個基因突變才可能產生抗藥性，能在今年的世界抗生素週前收到這張藥品許可證著實令人振奮。

接續，太景將向中央健保署申請「奈諾沙星」靜脈輸液納入價保給付，並與文德藥業規劃醫療通路之行銷及商業化計畫，拓展台灣銷售市場。

抗生素 太景

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