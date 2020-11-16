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國泰年度藝能大賞決賽 金曲級評審團直呼「太難評分」

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
陳素瓔身著和服，以日本演歌奪冠。/國泰人壽提供
陳素瓔身著和服，以日本演歌奪冠。/國泰人壽提供

「2020國泰員工歌唱暨啦啦隊比賽—國泰藝能大賞」14日舉行總決賽，來自全台的選手使出渾身解數，專業演出讓5位「金曲級」評審直呼「太難評分」。最終由展業北二區部海山通訊處陳素瓔，以日本演歌抱走歌唱冠軍，而展業嘉雲區部社頭通訊處，首度奪下啦啦隊冠軍。

總決賽高規格 浩子主持、孔鏘現場伴奏

今年共24位歌手、25組啦啦隊進入總決賽。總決賽以高規格呈現，金鐘獎得主浩子擔綱主持，由丁曉雯、馬毓芬、陳國華、薛忠銘和洪敬堯等金曲級音樂人擔任評審團，並再度由孔鏘樂團現場伴奏，加上國泰員工高水準表現，讓今年國泰藝能大賞毫無冷場。評審陳國華稱讚，從表演者的水準看到，國泰「一流企業有著一流思維，有著一流的核心價值。」

國泰人壽職工福利委員會主委鍾茂季盼望，國泰員工能享受舞台，今年因疫情影響，趣味競賽停辦，國泰員工對藝能大賞的投入與參與度比往年更高！鍾茂季說，年輕世代積極投入，讓藝能大賞更多元豐富，展現出的團隊精神也更讚！國泰世紀產險總經理陳萬祥說，今年啦啦隊參賽隊伍，無論故事性與服裝安排，都讓人耳目一新，「看到大家為了做好一件事，鍥而不捨的堅持度！」

重金著和服唱演歌 陳素瓔等9年封歌后

今年的歌唱大賽，由國壽展業北二區部海山通訊處業務襄理陳素瓔，以日本演歌〈浪花節だよ人生は〉脫穎而出，抱走冠軍及五萬元獎金。評審高度讚譽「好像在看日本的紅白大賽！」

「國泰是能讓自己變更強的地方！」56歲的陳素瓔難掩興奮說，9年前曾在總決賽「選錯歌曲挑錯衣」，如今再度進入總決賽，同事鼓勵她表示，「在國泰服務近19年，以後不知還有多少機會展示實力？」於是她不惜重本，身穿全套和服詮釋歌曲，全力以赴，終於奪冠！

五四三二名都拿過 社頭通訊處啦啦隊終登頂

國壽展業嘉雲區部社頭通訊處，過去多次闖進國泰藝能大賞總決賽，拿過五、四、三、二名，今年終於登頂，抱走10萬元啦啦隊冠軍獎金，處經理林麗瓔說，「全靠大家的凝聚力！我們把幾年來評審的話都聽進去了。」

負責擔任統籌的張育騰說，即使對手強勁，但今年對奪冠胸有成竹！去年歌唱封后的劉珮茹，今年選唱〈愛〉，於是團隊發想，啦啦隊鋪陳從學生時期的愛情故事出發，注入多元元素。張育騰說，「我們是新人為主，從陌生到融入，收穫滿滿。」並笑說，「因為大家太投入，規定一天最多只能練兩小時。」今年如願奪冠，他表示，明年只會更好！

啦啦隊競賽創意百出，主管更放情與員工一起登場演出。/國泰人壽提供
啦啦隊競賽創意百出，主管更放情與員工一起登場演出。/國泰人壽提供
國泰藝能大賞提供歌唱與表演舞台，讓員工在工作與夢想上，可以一起向前。/國泰人壽提供
國泰藝能大賞提供歌唱與表演舞台，讓員工在工作與夢想上，可以一起向前。/國泰人壽提供

國泰人壽 啦啦隊 日本

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