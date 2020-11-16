網家旗下比比昂徵一日代購 任性購物還有日薪1萬元

網路家庭旗下Bibian比比昂服務上線滿一周年，開出超夢幻職缺，即日起至11月30日徵求「一日代購員」，只要整天逛網拍，挑選喜歡的海外網站商品進行代購／代標下單，可現領日薪1萬元，比比昂還加碼提供日幣3,000元購物金，錄取者要想辦法花光購物金，買到的商品可直接帶回家，體驗比比昂提供的便利服務。

Bibian比比昂同時加碼祭出超值優惠，年底前購買比比昂全站日本商品，國際運費享1.7折起，最快3天即可收到商品，享受零時差購物樂趣。

比比昂觀察今年消費趨勢，因海外旅遊尚未解禁，民眾對跨境購物需求仍然居高不下，帶動站上整體買氣持續提升，以25至44歲消費者占65%，顯見青壯年族群對海外商品喜好度高，前五大熱銷品類分別為動漫相關、明星周邊、汽車零配件、音響器材及家電，限量商品最受到歡迎。

例如日本動畫及流行文化深受台灣消費者喜愛，因此帶動「鬼滅之刃」、「動物之森」模型公仔、卡牌等搜尋度居高不下，而日本偶像演唱會DVD、簽名海報等周邊商品具高度收藏價值，亦相當熱銷，而看準年末時刻為愛車保養維修，站上汽車保險桿銷量表現突出。日本製的音響設備，品質好價格親民，吸引愛好者購買，而因應年底家電採購潮，除濕機、電鍋、日本媒油電暖爐等家電用品採購需求提升。日本郵局與吉卜力動畫「龍貓」聯名的限量周邊商品「龍貓手提包」無須排隊線上即可一指下單；眾多名人收藏的潮流聯名公仔「BAPE x BE@RBRICK」，以最常見的100%尺寸(70mm)及眾多收藏家入手的400%(280mm)組合大受歡迎，一次滿足資深玩家收藏願望，搭配站上超低運費，輕鬆入手海外限量商品。

比比昂規劃夢幻工作「一日代購員」，開出三名職缺，11月30日前在比比昂官網填寫表單，或透過比比昂Facebook粉絲專頁完成指定任務，有機會成為一日代購員，不限採購品項，體驗日本代購、代標的樂趣。

看準消費者對於海外購物的需求，比比昂領先業界推出最優惠國際運費，每公斤僅需100元，以買一件原宿限定UT為例，空運費僅需50元，商品海外直送。看準台灣消費者對日本美食的喜愛，比比昂限時加碼全站日本拉麵專區商品國際空運免運費；即日起至12月31日，在比比昂站上購買日本樂天市場及美國Amazon代購商品，不限訂單金額與商品種類，一律現折3%，獨家享Amazon商品0元代購服務費。