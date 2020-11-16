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三陽車國內銷售告捷 再推5款新車搶攻明年兩輪市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
SYM Limitless線上車展媒體記者會展出5款新車及未來概念車。黃淑惠攝
SYM Limitless線上車展媒體記者會展出5款新車及未來概念車。黃淑惠攝

三陽車（SYM）推出新車款受到市場喜歡，今年以來台灣的銷售市占率不斷衝高，三陽車今天舉行「SYM Limitless線上車展媒體記者會」展出5款新車，推估今年全年市占率將由去年22%急速攀升輕鬆突破三成，全台銷售量僅次於光陽，座穩國內銷售第二大的后座，隨著新車推出後明年國內外的機車銷售還有想像空間。

SYM品牌在國內機車市場銷售大翻身，靠著兩款熱門車款DRG BT及JET SR熱銷，三陽車再度成為國內熱門車款，1-10月三陽台灣銷售為22.15萬台，相較去年同期15.07萬台，成長47%，市占率逐月不斷上揚，截至前十月的市占率已達29.8%，較去年同期市占率只有19.6%大幅成長，今年前十月內銷台數已提達到年初預估22萬台。

三陽車董事長吳清源表示，三陽今年銷售主軸放在「雙質、雙量」，強化新車研發效應開始反應在市場銷售，搶攻高單價車市場，國內8萬元以上高價車款的銷售傳捷報，也代表三陽機車的實力被消費者認同，三陽機車加速推動新車的速度，全面吸引消費目光，今年銷售持續回升；今天推出的五款車包括EF3商用電動三輪機車，Maxsym400重型機車，還有KRNBT、Joymax Z+及Symphony ST五款車。

受疫情影響，今年國際米蘭車展（EICMA）首度取消，但SYM三陽機車突破創新的步伐不停歇，兩周前以「SYM Limitless」為主題，首度嘗試線上3D虛擬互動方式發表多款概念車及新款車後，讓數款新車從虛擬走出現實，讓國人能夠領先國際感受SYM概念車款的魅力風采。

SYM在BT車系已經出了FNXBT、DRGBT和最新的KRNBT三台靈獸，從FNXBT開始，提出了「世界美學」的概念，透過「Art Fusion」中西美學結合， 帶入了「多元」的設計理念，也一直是BT靈獸系列想要秉持的中心思維，接著來到DRGBT，順應著龍的意象，遨遊天際，自由奔放且靈活，呈現在設計和操控上，獲得眾多消費者的肯定和支持，對SYM來說也是持續挑戰設計和創新研發的最大動力。

第三隻靈獸，麒麟KRNBT，回歸設計初衷，同樣依循「Art Fusion」，並與歐洲知名設計公司KISKA合作，激盪出更富多元的設計概念。不管是中、西方文化的多元；還是檔車與速克達車種的多元；抑或對於美感甚至產品定位的多元，這都是SYM想要賦予在KRNBT這台全新概念物種的重要使命。

在造型設計層面，KRNBT突破過往車款的侷限思維，提供一個非常強大的創意發揮平台，讓每位消費者可以不受限地發揮想像，盡情彰顯自我的個性與風格，實現「玩樂無界」，每一位KRNBT車主都是獨一無二的存在，也因為如此，世界上是不會有兩台一樣的KRNBT。

商用電動三輪車電動概念車- EF3。黃淑惠攝
商用電動三輪車電動概念車- EF3。黃淑惠攝

三陽 新車

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