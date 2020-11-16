統一超首獲道瓊永續指數全球食品零售業「產業領導者」

統一超（2912）連續兩年入選2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI），今年並首次自全球63家食品零售同業中脫穎而出，獲選「產業領導者（Industry Leader）」。統一超表示，藉由參與道瓊永續指數評比，與國際標竿企業同場競技，明年也將CSR報告書更名為「永續報告書」，將具體揭露各項ESG成效。

道瓊永續指數是國際評比企業ESG的機構之一，每年全球邀請超過3,500家以上的企業參加評比，檢視企業在環境、社會、公司治理三大面向指標下，依產業別選出永續發展得分前10%企業入選指數。統一超是食品零售產業唯一受邀的台灣企業，連續兩年入選道瓊永續世界指數（DJSI World）及新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股。

根據道瓊永續指數報告結果，統一超在26個子項目中，共有13個項目為產業排名第一，較去年增加9項，包括經濟治理面（客戶關係管理、行為準則、供應鏈管理、重大性、稅務策略、資訊安全、健康與營養、個資保護）、環境面（水相關的風險管理、環境報導）及社會面（社會報導、企業公民與公益慈善、職業健康安全）。

此外，在重大性、客戶關係管理、健康與營養、環境報導、供應商水風險、社會報導、人權、企業公民與公益慈善等8項獲得滿分，並取得OPEN POINT APP資安認證，保障會員使用APP的安全性。食材方面，增加魚類ASC （養殖水產認證標籤）來源的品項如鯛魚片等，並規劃未來新增採購魚類MSC品項 （海洋漁業認證標籤），提供消費者安心可溯源的鮮食商品。