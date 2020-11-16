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財報空襲！淘帝-KY前三季賠掉近1.5個股本
淘帝-KY（2929）公布財報，前三季合併營收18.24億元、稅後淨損為13.71億元、每股稅後虧損14.44元，與去年同期的前三季每股純益7.81元相較，判若雲泥。淘帝-KY表示，主要是受新冠肺炎疫情及水災雙重因素衝擊中國服飾產業，導致整體營運較去年同期減少。
淘帝-KY自2013年掛牌以來，過去每年每股純益皆在10元之上，不過，今年受到大陸市場新冠疫情、水災連續衝擊，僅前三季就賠掉近1.5個股本，受傷慘重。不少中概內需股第3季營運已見回穩，不過，淘帝-KY第3季每股仍大虧近7元。
淘帝-KY表示，集團今年加大夏裝、部分秋裝童裝產品採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，使得前三季整體毛利率較去年同期下降，但也使庫存水位下降，目標使庫存周轉率及商品售罄率等維持健康水準，並針對旗下門市採取優化門市結構、調整坪效等以提升經營效益。
淘帝-KY表示，雖然今年因疫情關係，線下管道受阻，但伴隨聖誕、元旦假期臨近，新一波促銷活動將調節庫存水位進一步降低。此外，亦同步持續衝刺線上銷售表現，以期挹注整體營運表現走出谷底並逐步回升。
此外，公司拓展新市場、新產品、新業務，規劃於台灣設立子公司以進行童裝銷售業務、福州設立進行醫療用品業務的子公司，發展口罩、防護衣等業務。
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