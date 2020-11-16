保險知識百慕達！？10大誤區完整揭露不擔心再踩雷

你一定也曾滿頭黑人問號

「我們永遠不知道明天跟意外哪個先來」這句話耳熟能詳，正所謂世事無常，這也讓保險的重要性不言而喻，成為人生保障不可或缺的關鍵支柱。

然而，你真的懂保險嗎？現在保險公司與商品種類繁多，條款更是複雜難懂，有如踩地雷般的保險誤區，往往讓民眾如同誤闖叢林的小白兔，充滿困惑之餘，還可能犯下錯誤！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查10個保險誤區中，大家最常有的5大保險困惑是什麼？以及付諸行動後，5大投保時容易犯的錯誤！

No.1 投資型保單投保前該如何做評估？

如果有一筆錢，你會選擇買保險還是投資？想必你也抱持著「小孩子才做選擇，我全都要！」的心態，偏好買保險同時也能有投資功能，一舉兩得的投資型保單雖是首選，但你對其風險真的完全瞭解嗎？

其實投資型保單顧名思義是保險結合投資功能，你繳的保費除了支付保險成本與相關費用外，剩下的保費會依照保單約定的投資方式與比重進行投資，常見的投資標的像是基金、債券、ETF等，其所連結標的有不同的風險，除了要有正確觀念，投保前也應該做足功課，可別天真以為穩賺不賠啊！

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No.2 保障額度與自身需要該如何權衡？

保險最大的功能就是獲取一份保障，但很多人在事故發生後，申請理賠時才發現理賠金不如預期，甚至自己以為應該要賠的，卻不在給付項目之中。

保單分成意外險、醫療險、重大傷病、癌症險、長照險等等，令人眼花撩亂，而保單條款又有如天書一般，看了就頭暈眼花，到底怎樣會理賠、賠多少，永遠是保險最令人頭痛的事情。所以投保前有不清楚一定要記得多問保險業務員，並依據自己的情況來做最適合的保單規劃，投保後也必須依自己的人生階段，透過保單健檢中補強保障缺口。

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No.3 零件式保單真的適合我嗎？

很多人對零件式保單這個名字很陌生，其實可以把他想成一份「保險懶人包」，針對新生兒、青壯年或成人等各族群所需要的保障，由保險公司協助配好性價比較高的保險商品組合。

可以說是一份還不錯的規劃，通常適合第一次買保險的人「先求有再求好」，輕鬆享有全方位保障，但因為非客製化，所以更要定期檢視保單來調整唷！

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No.4 身故保險金要申報遺產稅嗎？

身故保險金算不算遺產要被課稅？這個問題連專業保險員都常常搞錯！其實以現行法規來看，簡單來說「買保險的要保人跟被保險人都是同一人」就不會有遺產稅的問題；不過民國95年以後簽訂的保險契約，受益人與要保人不同的人壽保險，雖然不會被課遺產稅，但身故保險金超過3,330萬時，另需要併入所得稅扣稅。

但是但是，如果稽徵機關依實質課稅原則認定屬於遺產，則仍有遺產稅的問題唷～

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No.5 保費應該占年收入多少趴才合理？

到底花多少錢來規劃保險最恰當？有些人說一年三萬，有些人說一年五萬，大家答案都不一樣。

其實應該要思考意外發生時，現有的保障可以彌補自己因為無法工作，所導致的收入暫停損失，最常見的又以收入十分之一為保險費規劃，也就是所謂的「雙十原則」，保額不超過收入的10倍，以及總保費支出占年收入10%；這只是參考原則，實際狀況還是要依每個人的經濟狀況而定，不對生活造成龐大負擔，每個人最適合的比例都不同。

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這些錯誤不要犯！

看完最常令人眉頭一皺的5大困惑之後，實際投保的NG行為也不少，以下帶你看懂有網友都犯了哪些錯誤。

俗話說「千金難買早知道」，不要等到意外發生時，才悔不當初沒有保險，更不要明明花錢買了保險，需要理賠時才發現根本規劃錯商品，花了錢還沒有保障，會是最讓人惋惜的一種狀況！來看看這幾個是否也是你過去的切身之痛，如果都沒有發生過，那麼恭喜你，記下這些前車之鑑，未來可別犯一樣的錯。

No.1 保費繳得多，事故發生才知有缺口

保險的用意是轉嫁人生事故風險，因此最怕投保前沒有仔細想清楚，亂買一通不適合自己的商品，如此一來只會落得高保費低保障的悲慘結局。

除了聽從保險業務員的專業建議，最好自己也要做些功課，對保險有一定的基礎知識，並且定期幫保單健檢做出調整，遇到專業不足的業務員時，才不會被對方唬得一愣一愣，成為冤大頭！

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No.2 誤解保險保障功能，只在意投資收益

保險與投資是截然不同的概念，有許多商品會把兩者結合，但可千萬別把他們混為一談！有些人認為買了保險，未來若沒有出險，等同繳出去的保費浪費，因此偏好還本型或投資型保單，甚至為了追求高收益，保單越買越多，卻忽略了最基本的保障。

一般來說投資型保單強調的是報酬而非保障，並且會與投資標的連結，所以購買前一定要釐清，自己這筆資金的用途，是買保障還是拿來投資。

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No.3 跟風投保，風一吹就跟著保

台灣人超愛跟風，就連買保險也可以一股腦的跟著買！常常熱賣的險種推出後，朋友之間口耳相傳這個不錯，聽完後就跟著買了一張，有如股市中的「菜籃族」這裡買一點那邊買一些。

事後發現不適合自己，解約又可能面臨損失，絕對是得不償失的行為，因此投保前除了要衡量自己的需求性，也應該確定自己經濟能力再行動。

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No.4 保費繳納方式多元，怎麼繳才划算

就像上網買東西有網購神卡一樣，繳保費也有最省錢的方法，像是一次繳清的躉繳，通常保費會有折扣，現在也有越來越多信用卡，可以免費幫你分期或是享有現金點數回饋。

對於手頭充裕的人來說，可以選擇躉繳享有較高折扣，擔心保費負擔壓力太大的，則可以透過季繳或分期，降低繳費壓力，做好事前評估，才不會因為選錯付款方式而後悔！

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No.5 人情保單慘變孤兒保單

大家手上或多或少有幾張「人情保單」，初入社會的年輕人，最常遇到的就是身邊的朋友踏入保險業，看在人情的份上跟他買了幾張保單，卻沒想到對方幾年後快速陣亡，一夕之間變成無人服務的保單孤兒。

不想淪落這樣的地步，除了慎選保險公司與可靠的業務員，也不要把投保當作是買菜一般，看在人情的份上買保單啊！倘若真的不幸遇上，可以向保險公司要求協助處理，保險公司絕對不會讓大家的保單沒人照看。

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看完這些網友常見問題，你的心中是否仍充滿疑惑，深怕自己未來在買保險的過程，也不小心踩到雷？其實網路上有很多實用的保險資訊網站，像是積極推動保險教育的富邦人壽，特別設立「富邦人壽懂保險專區」就非常值得一看。內容除了上述常見問題之外，更深入淺出，從民眾的角度，分享許多保險實務上可能會碰到的問題，帶領網友慢慢成為保險「老司機」，走出保險知識百慕達！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月06日至2020年10月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買保險常見錯誤與疑惑』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



