不簡單的簡單革命！「全家」從0到500的少添加之路

2018年全家便利商店提出自有品牌及鮮食產品的三年Clean Label行動。三年來，全家從認證取得到製程改善、員工與廠商的不斷進化，只為給消費者少添加的健康美味，這一場「革自己的命」，全家還要創新前行。

食安意識抬頭，消費者想要吃得更健康，食品成分除了透明，更希望越簡單越好，而這也是全家便利商店Clean Label 的發想初衷。2018年全家提出Clean Label三年計畫，並與國內具公信力的潔淨標示評鑑標準的慈悅國際共同合作，從自家品牌FamilyMart Collection 為先鋒，每一年創下的輝煌戰績，連全家自己都意想不到。

「當食品開始重視純粹成分，而通路能做的事可以更多，尤其是號召供應鏈上中下游商品一起動起來，兼具商業利益與健康把關，讓產業與市場、消費者共好。」全家商品本部本部長黃君毅表示，Clean Label 三年計畫的逐年攻略，是一場「不簡單的簡單革命」。

700種原物料、500種商品的Clean Label認證

2018年FamilyMart Collection自有品牌商品打頭陣，以國產品項 100% 通過評鑑為目標，商品包含飲料、零食、冷凍調理食品；2019年啟動鮮食的意識改革，將微波食品、飯糰、麵包架上熱銷品逐漸符合。2020年則達成商品通過評鑑數最大化，包括700種原物料符合潔淨標準、500種跨商品與鮮食的認證商品。黃君毅說，全家已能運用700種潔淨原物料來研發新品，消費者一進全家，很容易就能取得「小葉子狀的Clean Label 標籤」商品，這些少添加的安心把關，想要吃得健康的心，隨時都能滿足。

一場為期三年的革命行動，全家從企業內部到外部廠商，甚至整個供應鏈，內力武功的修練，更是英雄惜英雄的武林結盟。

對食品工廠來說，少添加的製作成本提高，尤其還要花錢審核、檢驗，讓全家一開始的宣導和教育方頗為費心。「廠商第一年認證費用由全家補助，同時有慈悅從旁專業指導，協助找替代原料，讓廠商突破心防，願意嘗試。」黃君毅不諱言，廠商剛開始半推半就，直到2019年市場反應做出50億的成績，影響力逐漸擴散。即便三年投入近650萬元的認證費，但也收穫了豐碩的成果，三年後申請Clean Label認證廠商成長五倍，夥伴高度認同，結結實實為全家的努力打了一劑強心針。

認證廠商5倍成長，啟動供應鏈良性循環

Clean Label的蝴蝶效應，從2018年全家號召供應鏈上中下游成立國內第一個Clean Label 產業聯盟開始，邀集食品產業70家廠商共同參與，包括：佳格食品、聯華食品、光泉、大成長城、南僑集團、可果美、黑松、雀巢、泰山、乖乖等指標大廠，並定期舉辦Clean Label 大型趨勢論壇、廠商說明交流會，提供資訊交流。黃君毅強調，廠商之間口碑交換「你可以，那我也可以」的良性競爭，加上「做Clean Label會上癮」品質差異化的榮譽，越來越多廠商願意加入，使得替代原料用量增加，成本再降低，讓產業生態圈自然良性循環，彼此共榮。

當然，要說服別人，自己得更有實力。為了推動Clean Label，全家調整內部生產制度，同步提升員工教育訓練職能。尤其因應Clean Label 的食品開發製造，專業度很高，全家派員進修，讓關鍵人才都具備少添加的食品知識，有60位人員訓練獲得「潔淨品保工程師」認證。同時，為了確保健康與美味兼具，原本產品開發期90天延長至120天，預留30天上市前做評鑑。而今，Clean Label 已內化為「全家DNA」，相關部門員工都需經過Clean Label 的教育訓練，讓少添加的理念深植企業核心。

三年150億元營收的亮眼績效，見證全家推動Clean Label叫好叫座的硬實力。全家有7成上架商品是Clean Label，像是最受歡迎的肉鬆、鮪魚飯糰年銷量就達到1600萬顆，相當於940座台北101高！FMC茶飲、夾心土司也都各有破千萬數量的熱銷，顯見消費市場的肯定。

既存品挑戰消費者味蕾，革新難度再升級

隨著新冠疫情來襲，加速健康趨勢的發展，無添加、無防腐的食品蔚為食尚，消費者追求避免過度添加的成分，對飲食健康的需求更高。Clean Label 三年計畫成果豐碩，全家還要再進化，期許提供更升級的健康品牌行動。

「做Clean Label，新品開發容易，最困難的是既存品改版，一方面考驗消費者對美味的標準；一方面挑戰我們對穩定銷售的疑懼。」黃君毅舉例說明，全家年銷量破億的奶油雞歐姆蛋燴飯、咖哩豬排歐姆蛋燴飯，一旦改版等於要通過千萬消費味蕾的認可！因此研發時間將近一年，以4倍時間、送樣超過10次、多次盲測才誕生，關鍵就是要做到消費者心目中的美味。這個高難度商品也成為全家Clean Label 最後一塊拼圖，再次成功革自己的命。

展望2021年，全家有三個目標。一，不只少添加，在鮮食產品中同時兼顧其他面向的健康需求，控制熱量、鈉與糖含量於一定標準之下。透過產品的規劃、製定標準，貼近現代人全面性的健康飲食需求。

以飲品來說，「有糖、無糖、半糖」的大眾風味選項，未來將出現在全家商品標示。二、持續在在消費端、供應鏈加強Clean Label 宣導。「不只是迎合健康飲食趨勢，而是同時能讓業績上升、有經濟效益的事。」希望藉此獲得供應鏈老闆的支持，廠商才能動起來。三，帶動更多通路來做，共同保障消費者的健康。「當第一個很難，但一群人一起做就可以走得很遠」全家領頭把關健康創新，期許創造產業、市場、品牌多贏共好。

（作者／葉亞薇 本文出自2020.11.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）