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鄭崇華 獲頒台大名譽博士

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

電源大廠台達電創辦人鄭崇華昨（15）日獲台大頒授名譽博士殊榮。鄭崇華指出，感謝校長及評選委員的肯定，也感謝台達電全體同仁、支持台達的客戶與供應商等夥伴，有大家的同心協力與支持，台達電才能走到今天的規模。

鄭崇華說：「當得知即將獲頒台大名譽博士學位時，第一個想到是日前過世的前清大校長劉炯朗，他是我最敬佩的學長，多年來一直支持我，每當台達電或我個人獲得各個領域肯定時，他總是為我高興、給我鼓勵和祝福。當時他還告訴我，能夠獲得台大名譽博士是不容易的一件事，只可惜這次他沒有辦法跟我分享這份榮耀。」

鄭崇華表示，台大培育出來的優異人才，在社會各個領域做出傑出的貢獻，在台達電的台大校友表現也都十分傑出。

事實上，台達電與台大數十年前就開始有許多深入合作，例如曾經透過基金會與機械系合作開發太陽能車以及電動車的計畫，在當時這是非常前端的創新題材，因此獲得許多寶貴的經驗，也吸收許多參與計畫的優秀人才，讓台達電後來在再生能源領域和電動車領域都得到很好的進展與幫助。

據悉，台達電現階段與台大還有多項合作計畫積極進行中，包括智慧製造、深度學習演算法，還有工業自動化的馬達設計、電動車動力系統與測試平台，以及光學醫療實驗設備等，合作關係相當密切。

台達電 台大 鄭崇華

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